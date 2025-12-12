Max Verstappen 2026 mit Nummer 3: Hallo, ist da Daniel Ricciardo?

Als Lando Norris am 7. Dezember 2025 beim Abu Dhabi-GP mit der karierten Flagge abgewunken wurde, stand fest: Platz 3 reichte für den Mann mit der Nummer 4, um ab nun die Nummer 1 der Formel 1 zu sein – Weltmeister!

Als Weltmeister erhält der 26-jährige Engländer das Recht, 2026 auf seinem McLaren die 1 des Champions zu tragen, und Norris hat noch am Abend nach dem WM-Finale klargemacht – das wird so kommen.

Lando meinte: «Die 1 auf dem Auto des Weltmeisters, das hat Tradition. Sie steht dort aus einem Grund, weil sich ein Fahrer diese 1 hart erarbeitet hat. Also werde ich sie natürlich auf meinem McLaren tragen, zum Stolz all meiner Mitarbeiter, die diesen fabelhaften Erfolg möglich gemacht haben.»

«Ich werde die 1 nicht nur für mich auf den Wagen setzen, sondern für die komplette McLaren-Mannschaft. Ich weiss, wie viel Arbeit sie in diese Saison reingepackt haben. Es wäre ziemlich uncool, nach solch einem Erfolg die Botschaft zu senden – wir sind die Nummer 4. Nein, wir sind die Nummer 1, und das wollen wir der Welt auch zeigen.»

Seit Anfang 2022 fuhr Max Verstappen mit der Startnummer 1 des Formel-1-Champions, in Abu Dhabi vorderhand zum letzten Mal.

Schon im Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit hat der inzwischen 71-fache GP-Sieger darüber gesprochen, mit welcher Nummer er in der Saison 2026 an den Start gehen wolle.

Die Überraschung: Max kehrt nicht zu jener 33 zurück, mit welcher er von Australien 2015 bis Abu Dhabi 2021 Formel 1 gefahren ist.

Aber Moment mal, haben wir in der Königsklasse nicht die Regel, dass ein Fahrer seine Startnummer nicht wechseln kann? (Abgesehen vom Tausch zur 1 des Weltmeisters.)

Verstappen in Las Vegas: "Ich werde mir das im Winter in Ruhe angucken. Aber meine Lieblingszahl ist die 3. Wir müssen nur sehen, ob das möglich ist. Eigentlich wollte ich die 69. Aber mein Papa Jos fand, das sei keine so gute Idee. Ich hingegen hätte das gut gefunden, denn die Zahl sieht aus jeder Perspektive gleich aus! Das ist doch aus Marketing-Sicht klasse."

Die Bedenken von Jos: Die 69 wird weltweit auch als Symbol für gegenseitigen Oral-Sex verstanden …

Max weiter: "Ich mag auch die 27, weil die 2 und die 7 zusammen schön aussehen. Aber diese Nummer fährt Nico Hülkenberg. Also ist die 3 mein Favorit."

Eigentlich wäre das aus zwei Gründen nicht möglich: In den FIA-Regeln war verankert, dass eine Startnummer, wird sie nicht mehr benutzt, zwei Jahre lang nicht von einem anderen Fahrer verwendet werden kann. Der Hintergrund dieser Regel: Die Nummer wird auf Eis gelegt, weil ein Pilot ja auch zurückkehren könnte.

Dies passiert nun mit Valtteri Bottas’ Nummer 77 und mit Sergio Pérez Nummer 11. Der Finne und der Mexikaner fanden Ende 2024 keinen Stammplatz mehr in der Formel 1, geben 2026 aber ihr Comeback, in Diensten von Cadillac.

Was nun die 3 von Daniel Ricciardo angeht: Sie ruht seit dem letzten Grand Prix des Australiers in Singapur 2024. Damit wäre sie für 2026 an sich nicht frei. Ricciardo fuhr von 2014 (als die Startnummer-Regel eingeführt wurde) bis 2024 mit der 3.

Vor kurzem hat die Formel-1-Kommission unter Anderem darüber diskutiert, die Startnummer-Vorschriften ein wenig zu lockern. Und genau das ist passiert: Die Regel, wonach eine Nummer zwei Jahre lang auf Eis liegt, gilt noch immer, aber bei der entsprechenden Passage wurde hinzufügt – ausser, der alte Halter verzichtet ausdrücklich auf seine Nummer.

Mit anderen Worten: Max Verstappen wird bald zum Handy greifen und seinen Kumpel Daniel anrufen, mit dem er von 2016 bis 2018 bei Red Bull Racing gefahren ist.

