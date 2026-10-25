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Max Verstappen 3.: Das ist bei seinem USA-GP alles schief gelaufen

Platz 3 für Max Verstappen im USA-GP. Der Niederländer zeigt bei Austin (Texas) ein kampfstarkes Rennen und erobert den 137. Podestplatz in der Formel 1, gibt aber zu: «Wir waren nicht schnell genug.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen hat nach dem Start die Ferrari im Nacken
Max Verstappen hat nach dem Start die Ferrari im Nacken
Foto: XPB
Max Verstappen hat nach dem Start die Ferrari im Nacken
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Dritter Platz für den vierfachen Formel-1-Champion Max Verstappen beim Traditions-GP der USA, ausgetragen auf der herrlichen Berg- und Talbahn namens Circuit of the Americas (COTA). Verstappen muss sich Kimi Antonelli und Charles Leclerc beugen, anschliessend zeigt sich der 73-fache GP-Sieger mit seiner Darbietung nur mässig zufrieden.

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Der 29-jährige Niederländer blickt so auf seinen USA-GP zurück: «Unser Speed im Rennen war generell nicht gut genug, und wahrscheinlich war unsere Reifenwahl für den Grand Prix auch nicht die richtige, als wir uns zusätzliche weiche Walzen zur Seite gelegt hatten. Ich weiss echt nicht, wieso die weichen Reifen heute nicht so gut gearbeitet haben.»

«Das werden wir uns genauer ansehen müssen, denn die Strategie gerade in den Rennen vor Texas war bei uns immer mustergültig. Aus irgendeinem Grund hat das beim USA-GP nicht funktioniert, und dem müssen wir auf den Grund gehen.»

Im Artikel erwähnt

Zwischendurch wirkte Verstappen am Funk regelrecht entmutigt, weil der Rennwagen nicht machte, was er sich von ihm erhoffte. Max: «Die Antriebseinheit hat sehr einkonstant gearbeitet, da wusstest du nie so richtig, womit du es zu tun bekommst. Und dann ist es schwierig, konstant gute Runden zu fahren. Unsere Stopps waren auch nicht so vorbildlich wie sonst.»

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«Letztlich haben wir doch noch einen Podestplatz rausgeholt. Da hat mir die virtuelle Safety Car-Phase zum Schluss geholfen, weil von hinten Lewis Hamilton rasant näher kam.»

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Max Verstappen zeigte – mit Charles Leclerc im Nacken – das beste Überholmanöver des Rennens, gegen Lando Norris. Mas grinst: «Ich hatte keine andere Wahl. Ich wusste, ich muss so schnell wie möglich an Lando vorbei, wenn ich mich nur halbwegs wehren will gegen Charles. Ich hatte die Wahl: Entweder ich werde von Leclerc gleich geschnappt, oder ich schnappe eben selber zu. Also habe ich es versucht.»

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Max Verstappen

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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