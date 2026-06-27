Max Verstappen (5.) nach Crash: «Was da passiert ist, das ist ganz komisch»

Max Verstappen und Red Bull Racing suchten auf dem Red Bull Ring das Risiko, und fast hätte sich das bezahlt gemacht. Im zweiten Quali-Segment sparte Max einen Satz weicher Reifen, fast wäre er ausgeschieden! Nur mit vier Hundertstelsekunden Reserve auf Pierre Gasly und auf P10 schaffte er es in Q3.

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In Q3 (12 Minuten) alle Top-Fahrer mit zwei Sätzen frischer Pirelli-Walzen. Norris zunächst mit Bestzeit, dann aber kam Max – eine halbe Sekunde schneller, wir hörten den Applaus der Fans bis ins Pressezentrum!

Da konnte McLaren-Fahrer Oscar Piastri nicht kontern, Kimi Antonelli aber schon, der Italiener vorne, um 61 Tausendstel! Dann auch Russell vor Verstappen, um 18 Tausendstel.

Wo war Ferrari? Hamilton hatte Kurve 3 verpatzt, der Barcelona-GP-Sieger ohne Zeit auf P10. Charles Leclerc zu diesem Zeitpunkt Fünfter.

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Zum Schluss der Quali überschlugen sich die Ereignisse: Hamilton neu an der Spitze, dann Leclerc vorne – und Crash von Verstappen!

Der vierfache Weltmeister verlor seinen Wagen beim Einlenken in die zweitletzte Kurve aus der Kontrolle, der Renner rutschte über das Kiesbett und schlug breitseits in die Reifenstapel ein, Max stieg selber aus dem Wagen und ging, sichtlich durchgeschüttelt, davon.

Als wären die Fans nicht baff genug, tauchte kurz darauf Mercedes-Fahrer George Russell an der Spitze auf, während WM-Leader Kimi Antonelli seinen Versuch abgebrochen hatte.

Wir werden nie erfahren, ob Max Verstappen beim letzten Versuch seine fünfte Österreich-GP-Pole geholt hätte (und gleichzeitig seine 49. Formel-1-Pole, die erste seit Abu Dhabi 2025).

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Der Niederländer nach seiner Rückkehr ins Fahrerlager des Red Bull Rings: «Wir müssen uns anschauen, was da passiert ist, ich habe derzeit auch keine Erklärung. Was da passiert ist, das ist ganz komisch.»

«Schon beim Einfahren in Kurve 6 hatte ich in dieser letzten Runde einen Schreckmoment. Schon das fand ich merkwürdig, denn das ganze Wochenende über war mir an jener Stelle so etwas nie passiert. Und dann kam ich zur Kurve 9, habe eingelenkt und bin sofort aus der Kurve geflogen! Wirklich merkwürdig.»

«Der Unfall hat nichts mit den ganzen neuen Teilen zu tun oder damit, dass ich das Fahrverhalten damit noch nicht im Detail kenne. Ich war im ersten Teil der Quali eine gute Runde gefahren, das Gefühl stimmte. Aber beim zweiten Versuch war das anders.»

Was wäre ohne den Crash realistisch drin gewesen? Max: «Ich schätze, wenn ich die Runde hätte fertig fahren können, dann wäre der dritte Platz möglich gewesen.»

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Bange Frage: Hat Red Bull Racing genug Teile im Gepäck, damit der Renner von Verstappen auf den technischen Stand vor der Quali gebracht werden kann? Max: «Ja, das passt schon.»

Sky-GP-Experte Timo Glock weiss: «Max Verstappen macht ganz selten Fehler. Aber es war halt auch so, dass er die Chance auf die Pole gewittert hat, und wenn du eh schon an der Grenze bist und es dann nur einen Ticken übertreibst, dann kann so etwas passieren, da reichen schon 2 km/h. Ich hatte den Eindruck, da war zu viel Bewegung im Wagen, zu viel Unruhe. Und dann entglitt ihm der Wagen aus der Kontrolle.»