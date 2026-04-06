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Max Verstappen-Abschied? Damon Hill: «Dann hör auf und mach was Anderes!»

Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob Max Verstappen in der Formel 1 nicht alles hinschmeissen könnte. Weltmeister Damon Hill sagt, wieso er den Niederländer gut verstehen könnte.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

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Jos Verstappen hat vor kurzem bestätigt: Sein Sohn Max ist mit dieser neuen Rennwagen-Generation unglücklich. «Ich habe Angst, dass Max die Freude an der Formel 1 vergehen könnte», meinte Verstappen senior gegenüber dem Telegraaf.

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«Das Fahren in diesen Autos fordert ihn einfach nicht heraus. Mit einem Formel-1-Auto Rennen zu fahren, das fand er früher das Schönste, was es gibt. Aber heute sehe ich das ziemlich düster. Ich würde gerne etwas Anderes behaupten, aber das könnte für seine Zukunft durchaus zu einem Problem werden.»

«Als Formel-1-Fahrer sollte man für Mut und Können belohnt werden. Aber wenn man jetzt so schnell wie möglich durch eine Kurve fährt, wird man letztlich über eine Runde gesehen langsamer. Weil man in schnellen Kurven jetzt elektrische Energie laden muss, um für die komplette Runde gerüstet zu sein. Da geht doch das ganze Renngefühl verloren.»

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Seither fragen sich die Verstappen-Fans bange: Könnte es wirklich passieren, dass Max der Formel 1 adieu sagt? Einer, der das verstehen könnte, ist der Engländer Damon Hill. F1-Weltmeister von 1996.

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Damon Hill: «Irgendwann verliert der Kaugummi den Geschmack»

Der 22-fache GP-Sieger sagt gegenüber der BBC: «Ich finde, wenn man etwas nicht mehr gern macht, sollte man aufhören und etwas Anderes tun. Max ist nicht verpflichtet weiterzumachen. Er ist auch frischgebackener Vater und fährt schon lange Formel 1. Irgendwann verliert der Kaugummi eben seinen Geschmack. Vielleicht braucht er eine Pause.»

Damon Hill
Damon Hill
Foto: XPB
Damon Hill
© XPB

«Wenn Max die Formel 1 kritisiert, um in der aktuellen Situation Druck aufzubauen, glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Die Leute werden eher sagen: 'Max, geh weg und komm wieder, wenn du drüber nachgedacht hast.' Man kann nun mal nicht immer das bekommen, was man will.»

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12

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Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

81

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+13,722

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

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George Russell

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George Russell

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63

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

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+32,677

1:33,552

4

09

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

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