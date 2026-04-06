Max Verstappen-Abschied? Damon Hill: «Dann hör auf und mach was Anderes!»

Jos Verstappen hat vor kurzem bestätigt: Sein Sohn Max ist mit dieser neuen Rennwagen-Generation unglücklich. «Ich habe Angst, dass Max die Freude an der Formel 1 vergehen könnte», meinte Verstappen senior gegenüber dem Telegraaf.

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«Das Fahren in diesen Autos fordert ihn einfach nicht heraus. Mit einem Formel-1-Auto Rennen zu fahren, das fand er früher das Schönste, was es gibt. Aber heute sehe ich das ziemlich düster. Ich würde gerne etwas Anderes behaupten, aber das könnte für seine Zukunft durchaus zu einem Problem werden.»

«Als Formel-1-Fahrer sollte man für Mut und Können belohnt werden. Aber wenn man jetzt so schnell wie möglich durch eine Kurve fährt, wird man letztlich über eine Runde gesehen langsamer. Weil man in schnellen Kurven jetzt elektrische Energie laden muss, um für die komplette Runde gerüstet zu sein. Da geht doch das ganze Renngefühl verloren.»

Seither fragen sich die Verstappen-Fans bange: Könnte es wirklich passieren, dass Max der Formel 1 adieu sagt? Einer, der das verstehen könnte, ist der Engländer Damon Hill. F1-Weltmeister von 1996.

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Damon Hill: «Irgendwann verliert der Kaugummi den Geschmack»

Der 22-fache GP-Sieger sagt gegenüber der BBC: «Ich finde, wenn man etwas nicht mehr gern macht, sollte man aufhören und etwas Anderes tun. Max ist nicht verpflichtet weiterzumachen. Er ist auch frischgebackener Vater und fährt schon lange Formel 1. Irgendwann verliert der Kaugummi eben seinen Geschmack. Vielleicht braucht er eine Pause.»

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Damon Hill Foto: XPB Damon Hill © XPB