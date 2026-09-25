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Max Verstappen (Red Bull Racing/8.): «Nicht gut genug», Robust-Forderung

Max Verstappen (Red Bull Racing) wurde im Formel-1-Qualifying von Baku nur enttäuschender Achter. Der Niederländer fand klare Worte. Was die Probleme waren und was wohl drin gewesen wäre.

Formel 1

Max Verstappen in der Baku-Quali
Max Verstappen in der Baku-Quali
Foto: XPB
Max Verstappen in der Baku-Quali
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Das Rennwochenende auf dem Baku City Circuit startete für Max Verstappen und Red Bull Racing eigentlich so viel versprechend. Doch dann lief in der entscheidenden Qualifying-Session plötzlich alles gegen Verstappen. Er hatte große Probleme. Am Ende reichte es sogar nur für Startplatz 8, rund anderthalb Sekunden hinter George Russell (Mercedes) auf Pole. Dabei war Verstappen am Vormittag im FP3 noch Schnellster gewesen.

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Unerklärliche Probleme am dem Q1

Nach der Session war er merklich angefressen: «Das gesamte Qualifying verlief einfach nicht so, wie es hätte sein sollen. Schon ab dem Q1 lag mein Motor auf den Geraden eine halbe Sekunde hinter dem meines Teamkollegen zurück, und wir können uns das nicht erklären. Da ist man einfach im Hintertreffen.»

Im dritten Training am Freitagvormittag war Verstappen Schnellster gewesen, in den ersten beiden Trainings am Donnerstag war er erster Mercedes-Verfolger. Verstappen: «Dann in Q3, in meiner mittleren Runde, die normalerweise eine gute Runde ist, beim Herausfahren aus der letzten Kurve, also in Kurve 16, hat sich meine Batterie einfach nicht zu 100 Prozent aufgeladen. Also musste ich die Runde abbrechen, was bedeutet, dass man Reifentemperatur verliert, und hier ist das fatal. Ich habe versucht, die Reifen so gut wie möglich aufzuwärmen, und in der letzten Runde noch einmal alles gegeben, aber da ich bei der Höchstgeschwindigkeit zurücklag und vor mir eine gelbe Flagge wegen Lando war, ist das nun mal das Ergebnis.» Lando Norris verpatzte kurz vor Schluss seine eigene Runde, löste eine kurze Gelbphase aus.

Im Artikel erwähnt

«Das reicht einfach nicht»

Der Niederländer resümierte: «Das reicht einfach nicht. Das ganze Wochenende über sind wir wirklich gut gefahren, das Auto hat sich gut angefühlt, und dann hatten wir im Qualifying so viele Probleme. Das ist einfach nicht gut genug.»

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Um die Pole wäre es wohl eh nicht gegangen, dafür war George Russell einfach zu dominant. Acht Zehntelsekunden lag er vor Charles Leclerc an Platz 2. Verstappen: «Wenn ich mir Georges Runde anschaue, glaube ich nicht, dass wir um die Pole gekämpft hätten, aber dahinter ist eine große Lücke, und da hätten wir uns problemlos einreihen müssen. Aber wenn man so viele Probleme hat, hat man es auch nicht verdient, dort zu stehen. Wir müssen robuster sein und diese Dinge im Griff haben.»

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Dabei sprechen die Zahlen auf dem Baku City Circuit doch eigentlich für Verstappen: Rekord-Rennsieger ist in den Straßenschluchten von Baku nämlich Max Verstappen (neben seinem Ex-Kollegen Sergio Perez). Beide gewannen je zweimal. Red Bull Racing ist mit Abstand bester Konstrukteur in Baku mit fünf Siegen (2x Verstappen, 2x Perez und 1x Daniel Ricciardo). Immerhin: Nur einen der zwei Siege (2025) holte er von Pole. Doch von Startplatz 8 dürfte es mehr als schwierig werden.

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