Max Verstappen beim 24h-Rennen von Le Mans? Team-Partner Ford begeistert

Formel-1-Ausnahmekönner Max Verstappen gibt gerne Gas – und das nicht nur in der Formel 1. In diesem Monat wird er zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring antreten, und der Red Bull Racing-Star hat auch schon laut über eine Teilnahme am 24h-Rennen von Le Mans nachgedacht. Der vierfache Champion sprach etwa während der Bahrain-Testfahrten darüber.

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Anlass dafür hatte eine Aussage des vierfachen Weltmeisters Sebastian Vettel bei einer «Sport und Talk»-Sondersendung von ServusTV gegeben. Der frühere GP-Pilot verriet damals, dass er mit Max Verstappen im Austausch darüber sei, ob sie gemeinsam beim Klassiker in Le Mans fahren sollten.

Darauf angesprochen meinte Verstappen: «Das würde ich natürlich sehr gerne machen. Allerdings nur, wenn wir um Siege kämpfen können. Und es muss einfach passen und mit dem richtigen Team passieren. Und es ist im Moment etwas schwierig, den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden.»

Die Idee ist angesichts des vollen Formel-1-Terminplans aber nicht vom Tisch: Wie Ford-Renndirektor Mark Rushbrook vor dem 6h-Rennen in Spa-Francorchamps bestätigt hat, zeigt auch der Red Bull Racing-Teampartner grosses Interesse an einem Le Mans-Einsatz des 71-fachen GP-Siegers. Und die ersten Gespräche darüber wurden bereits geführt.

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«Ich würde das liebend gerne sehen», erklärte Rushbrook, relativierte aber auch gleich: «Damit das passiert, müssten aber einige Dinge stimmen. Für uns und für den Sport wäre das aber natürlich unglaublich.» Allerdings wird das wohl kaum schon 2027 passieren, wenn Ford in die Hypercar-Kategorie der WEC zurückkehrt. Dennoch schliesst Rushbrook eine Verstappen-Teilnahme am berühmtesten Langstrecken-Rennen der Welt während der aktiven Formel-1-Zeit des Niederländers nicht aus. «Es kommt auf die Terminpläne an und darauf, was sonst noch los ist.»