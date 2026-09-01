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Max Verstappen beim Italien-GP in Monza: Grösste Überraschung des Jahres?

Der Niederländer Max Verstappen hat den Grossen Preis von Italien schon drei Mal gewonnen (2022, 2023 und 2025). Sein Landsmann Christijan Albers traut ihm im königlichen Park eine Überraschung zu.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen nach seinem Monza-Sieg 2025
Max Verstappen nach seinem Monza-Sieg 2025
Foto: XPB
Max Verstappen nach seinem Monza-Sieg 2025
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Alle reden vor dem Traditions-GP von Italien davon, ob Ferrari mit stärkerem Motor Mercedes nun auf Augenhöhe begegnet in Sachen Leistung oder ob Lando Norris mit McLaren gar der dritte Sieg in Folge gelingt, nach Ungarn und den Niederlanden.

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Von Max Verstappen wird vor dem traditionsreichen WM-Lauf in Norditalien weniger gesprochen, und der frühere GP-Fahrer Christijan Albers hält das für einen Fehler.

Der heute 47-jährige Albers, von 2005 bis 2007 in der Königsklasse am Start, sagt in einem Podcast des Telegraaf: «Grundsätzlich ist es kaum vorherzusagen, wie das GP-Wochenende von Italien verlaufen wird.»

Christijan Albers in Monaco mit Teamchef Toto Wolff
Christijan Albers in Monaco mit Teamchef Toto Wolff
Foto: XPB
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«Aber für mich steht fest, dass Red Bull Racing mit Max da mitmischen kann. Sie sind auf Strecken mit wenig Abtrieb verflixt stark.»

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Tatsächlich musste sich Max auf dem Circuit de Spa-Francorchamps nur Kimi Antonelli beugen. Das ist auch Albers aufgefallen: «Der Wagen von Max ist auf den Geraden schnell, also traue ich ihnen zu, dass sie in Italien konkurrenzfähig sein werden.»

«Ich glaube, dass Max in Monza eine der grossen Überraschungen der Saison 2026 gelingen kann. Danach wird es für Verstappen schwieriger, da läuft es aus meiner Sicht eher auf ein Duell zwischen Kimi Antonelli im Mercedes und Lando Norris im McLaren hinaus.»

«Max hat aus meiner Sicht in Monza auch deshalb gute Chancen, weil Antonelli seine Strafversetzung wegen des Einbaus neuer Motorteile absitzen muss.»

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Lando Norris

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Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

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Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

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Liam Lawson

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Nico Hülkenberg

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