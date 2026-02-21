Weiter zum Inhalt
Max Verstappen-Chef Laurent Mekies nach Bahrain-Test: «Unser nächster Berg»

Red Bull Racing-Ford hat beim Wintertest in Bahrain viele Gegner erstaunt: Die neue Antriebseinheit läuft gut, das Auto ist konkurrenzfähig. RBR-Teamchef Laurent Mekies zieht Zwischenbilanz.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen im Red Bull Racing RB22-Ford
Max Verstappen im Red Bull Racing RB22-Ford
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen im Red Bull Racing RB22-Ford
© Red Bull Content Pool

Drei Testtage in Barcelona, sechs Testtage in Bahrain – die Saisonvorbereitung der elf Formel-1-Rennställe ist abgeschlossen. Einer der kraftvollsten Eindrücke aus der Wüste von Sakhir: Red Bull Powertrains hat mit Ford sehr gute Arbeit geleistet – die neue Antriebseinheit für Red Bull Racing und die Racing Bulls läuft viel besser als so mancher Experte erwartet hätte.

Mekies: Grosses Lob für Red Bull Powertrains Ford

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies zieht die folgende Zwischenbilanz: «Für die ganze Formel 1 waren die drei Sitzungen in Barcelona und Bahrain aus so vielen verschiedenen Perspektiven faszinierend – die Antriebstechnik, der neue Kraftstoff, die umgekrempelte Aerodynamik, die unterschiedlichen Reifengrössen und wie immer im Mittelpunkt die Fahrer, die uns erzählen, wie sich diese Autos auf der Strecke verhalten. Ich glaube, das Interesse an der Formel 1 wird bis Melbourne schwindelerregende Höhen erreichen.»

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Foto: XPB
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
© XPB

«Für uns war der erste Test in Barcelona eine Quelle der Erleichterung und des Stolzes, insbesondere im Hinblick auf das, was wir bisher mit dem allerersten Red Bull Ford Powertrains-Antriebsstrang erreicht haben. Nach zwei Testwochen in Bahrain können wir stolz auf das Erreichte sein, gemessen an den etablierten Antriebsstrang-Herstellern. Die zurückgelegte Strecke über die neun Tage ist überaus respektabel, ein schönes Ergebnis für die vielen, vielen Stunden harter Arbeit, die die Kollegen im Werk investiert haben.»

Klares Bild erst in Melbourne (Australien)

Der 48-jährige Franzose weiter: «Was die Leistungsfähigkeit angeht: Trotz all unserer Technologie und Simulationswerkzeuge wird sich erst nach dem Qualifying am Samstag im Albert Park von Melbourne so langsam ein ungefähres Bild der Rangfolge in der Boxengasse abzeichnen.»

«Wir wissen, dass noch viel harte Arbeit vor uns liegt, um das gewünschte Niveau zu erreichen. Das ist unser nächster Berg, der vor uns steht, und wir werden ihn alle gemeinsam als ein Team erklimmen.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

132

1:31,992

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

47

+0,879

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

65

+1,117

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

82

+1,205

05

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

118

+1,429

06

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

88

+1,495

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

71

+1,763

08

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

49

+1,924

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

165

+2,157

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

141

+2,350

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

