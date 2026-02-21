Max Verstappen-Chef Laurent Mekies nach Bahrain-Test: «Unser nächster Berg»

Drei Testtage in Barcelona, sechs Testtage in Bahrain – die Saisonvorbereitung der elf Formel-1-Rennställe ist abgeschlossen. Einer der kraftvollsten Eindrücke aus der Wüste von Sakhir: Red Bull Powertrains hat mit Ford sehr gute Arbeit geleistet – die neue Antriebseinheit für Red Bull Racing und die Racing Bulls läuft viel besser als so mancher Experte erwartet hätte.

Mekies: Grosses Lob für Red Bull Powertrains Ford

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies zieht die folgende Zwischenbilanz: «Für die ganze Formel 1 waren die drei Sitzungen in Barcelona und Bahrain aus so vielen verschiedenen Perspektiven faszinierend – die Antriebstechnik, der neue Kraftstoff, die umgekrempelte Aerodynamik, die unterschiedlichen Reifengrössen und wie immer im Mittelpunkt die Fahrer, die uns erzählen, wie sich diese Autos auf der Strecke verhalten. Ich glaube, das Interesse an der Formel 1 wird bis Melbourne schwindelerregende Höhen erreichen.»

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies Foto: XPB Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies © XPB

«Für uns war der erste Test in Barcelona eine Quelle der Erleichterung und des Stolzes, insbesondere im Hinblick auf das, was wir bisher mit dem allerersten Red Bull Ford Powertrains-Antriebsstrang erreicht haben. Nach zwei Testwochen in Bahrain können wir stolz auf das Erreichte sein, gemessen an den etablierten Antriebsstrang-Herstellern. Die zurückgelegte Strecke über die neun Tage ist überaus respektabel, ein schönes Ergebnis für die vielen, vielen Stunden harter Arbeit, die die Kollegen im Werk investiert haben.»

Klares Bild erst in Melbourne (Australien)

Der 48-jährige Franzose weiter: «Was die Leistungsfähigkeit angeht: Trotz all unserer Technologie und Simulationswerkzeuge wird sich erst nach dem Qualifying am Samstag im Albert Park von Melbourne so langsam ein ungefähres Bild der Rangfolge in der Boxengasse abzeichnen.»