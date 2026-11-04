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Max Verstappen darf sich freuen: Brasilien-GP mit vielen Wetter-Kapriolen

Auf nasser Bahn hat Max Verstappen in Interlagos seine Gegner wie Anfänger aussehen lassen. Und am kommenden Wochenende spielt das Wetter zum Traditionsrennen in Brasilien ziemlich verrückt.

Formel 1

Max Verstappen 2024 in Brasilien
Max Verstappen 2024 in Brasilien
Foto: XPB
Max Verstappen 2024 in Brasilien
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Das kann ja lustig werden: Beim kommenden Formel-1-WM-Lauf in Brasilien warnen die Meteorologen – Gewitter am Samstag-Nachmittag (also wenn in Interlagos die Quali gefahren werden sollte), Regen am Sonntag.

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Red Bull Racing-Star Max Verstappen wird’s gerne hören: Auf nasser Bahn hat er im Autódromo José Carlos Pace herausragende Rennen gezeigt.

Falls es am Samstag wirklich so tückisch wird, wie die Wetterfrösche quaken, dann hat die Formel 1 Plan B in der Schublade: Mit einer Qualifikation am Sonntag vor dem Rennen.

Im Artikel erwähnt

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25

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10

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