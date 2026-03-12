Weiter zum Inhalt
Max Verstappen: «Das macht keinen Spass und ist auch ziemlich gefährlich»

Beim Saisonauftakt in Melbourne konnte Max Verstappen eine starke Aufholjagd zeigen. Der Red Bull Racing-Star ist überzeugt: Sein Auto hat viel Potenzial. Dennoch fällt seine Prognose vorsichtig aus.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen weiss: Derzeit kann er nicht an der Spitze mitkämpfen
Max Verstappen weiss: Derzeit kann er nicht an der Spitze mitkämpfen
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen weiss: Derzeit kann er nicht an der Spitze mitkämpfen
© Red Bull Content Pool

Dass Max Verstappen zum Saisonstart nicht an der Spitze mitkämpfen würde, wusste der Niederländer bereits vor dem ersten Rennen. Die Testfahrten in Barcelona und Bahrain hatten gezeigt, dass der RB22 zwar eine gute Standfestigkeit an den Tag legte, aber nicht das schnellste Auto war. So war es auch keine Überraschung, als der Rückstand auf Mercedes im Qualifying gross ausfiel.

Verstappen selbst hatte wegen seines frühen Abflugs zwar keine Chance, an der Zeitenjagd teilzunehmen, sein neuer Teamkollege Isack Hadjar zeigte hingegen eine starke Leistung und schaffte die drittschnellste Runde. Dennoch fehlten ihm mehr als sieben Zehntel auf die Pole-Zeit von George Russell. Der Franzose musste am Rennsonntag einen bitteren Ausfall hinnehmen, er stellte sein Auto in der elften Kurve am Streckenrand ab. Verstappen schaffte es hingegen von Startplatz 20 auf Rang 6.

Was wäre möglich gewesen, wäre er weiter vorne losgefahren? Der Red Bull Racing-Star ist sich sicher: «Das Auto hat sicherlich viel Potenzial, die Frage ist nur, ob wir dieses im Verlauf des Wochenendes ausschöpfen können. Der Rückstand war gross, nicht nur im Qualifying, auch im Rennen. Wenn ich weiter vorne gestartet wäre, hätte ich vielleicht eine Position weiter vorne landen können.»

«Mehr war aber nicht drin, denn uns fehlte einerseits das Tempo, gleichzeitig war der Reifenabbau hoch und wir kämpften auch mit dem Graining. Wir werden sehen, wie es weitergeht und was in den nächsten Rennen passiert», fügte der vierfache Champion an. Die Frage, ob der Rückstand auf dem Shanghai International Circuit grösser oder kleiner ausfallen wird als im Albert Park von Melbourne, konnte er nicht beantworten.

«Das kann man unmöglich wissen, denn es ist ein echter Dschungel da draussen. Ich hoffe natürlich sehr, dass er etwas kleiner ist und nicht noch grösser. Aber es ist auch klar, dass wir derzeit nicht mit den Jungs vorne kämpfen können», betonte der 28-Jährige.

Auch Verstappen sprach über den Beinahe-Unfall beim Start, der nur durch die guten Reflexe von Franco Colapinto verhindert wurde. Der Niederländer erklärte: «Es gibt sicher Lösungen für die leere Batterie beim Start, aber die FIA muss das auch erlauben. Es macht keinen Spass, mit leerer Batterie loszufahren, und es ist auch ziemlich gefährlich. Wir sprechen darüber und schauen, was getan werden kann. Man konnte sehen, dass wir fast einen grossen Unfall beim Start in Melbourne hatten. Das geht zum Teil auf die Batterie zurück. Aber es kann auch mit dem Anti-Stall passieren. Wir haben auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Geschwindigkeiten gesehen, ich war ja nicht der Einzige, der mit 20 bis 30 Prozent Batterie losfuhr. Ich denke, dagegen lässt sich sicherlich etwas machen, das dürfte nicht allzu schwer sein.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

58

1:23:06,801

1:22,670

25

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

58

+2,974

1:22,417

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

58

+15,519

1:22,579

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

58

+16,144

1:22,423

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

58

+51,741

1:22,358

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

58

+54,617

1:22,091

8

07

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

57

+1 Runde

1:24,020

6

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

57

+1 Runde

1:24,182

4

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

57

+1 Runde

1:23,257

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

57

+1 Runde

1:24,486

1

