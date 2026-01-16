Max Verstappen: Das sagt er über die Regeländerungen 2026

Für die Enthüllung des 2026er-Looks hat sich das Red Bull Racing Team etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Präsentation, die der Rennstall aus Milton Keynes zusammen mit dem Schwestern-Team Visa Cash App Racing Bulls in der Heimat von Motor-Partner Ford in Detroit veranstaltete, wurde durch einen spektakulären Stunt ergänzt, der auf einem anderen Kontinent durchgeführt wurde.

Red Bull-Pilot Martin Sonka enthüllte das Auto mit einem Stunt am Flughafen Jindrichuv Hradec in Tschechien, der als «Cobra Manöver» bekannt ist. bei diesem bringt der Pilot die Nase seines Flugzeugs plötzlich fast senkrecht nach oben, ohne jedoch an Höhe zu gewinnen, bevor er wieder in den horizontalen Flug wechselt. Am Heck hatte er eine Vorrichtung, mit der er die Abdeckung vom Auto zog – und damit die Lackierung für die Saison 2026 enthüllte.

In Detroit erklärte Max Verstappen zu den Farben, in denen sein RB22 glänzen wird: «Ich denke, das ist viel besser als zuvor. Ich habe schon eine ganze Weile dafür plädiert und finde es grossartig. Ich mag das Blau. Es ist meine Lieblingsfarbe. Mir gefallen auch die Konturen des Red Bull-Logos. Es ist zurück. Es ist viel frischer, deshalb gefällt es mir.»

Red Bull-Pilot Martin Sonka enthüllte die 2026-Lackierung mit einem Stunt Foto: Red Bull Content Pool Red Bull-Pilot Martin Sonka enthüllte die 2026-Lackierung mit einem Stunt © Red Bull Content Pool

Der 71-fache GP-Sieger und viermalige Champion sprach auch über die anstehende Saison, in der umfassende Regeländerungen eine neue Ära der Vierrad-Königsklasse einläuten. «Natürlich ist alles noch ein bisschen ungewiss. Die Veränderungen an Motor und Auto sind sehr umfassend.»

«Wie man sehen kann, hat sich auch die Grösse des Autos ein wenig verändert. Ich denke, dass auch wir Fahrer zunächst etwas Zeit brauchen werden, um uns daran zu gewöhnen. Deshalb ist es während der Testtage sehr wichtig, dass wir unsere Runden drehen, damit wir alles so gut wie möglich optimieren können», fügte der Niederländer an.