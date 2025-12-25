Weiter zum Inhalt
Max Verstappen: Das sagt er über die Sorgen von Lewis Hamilton

Lewis Hamilton erlebte in diesem Jahr eine schwierige erste Ferrari-Saison. Über die Gründe dafür wird viel diskutiert. Auch Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat sich dazu geäussert.

Vanessa Georgoulas

Formel 1

Max Verstappen zählt mehrere Gründe für die Probleme von Lewis Hamilton auf
Foto: Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Nicht nur die Fans waren vor dem Saisonstart 2025 gespannt, wie sich Lewis Hamilton in seinem ersten Ferrari-Jahr schlagen würde. Auch teamintern war die Aufregung gross, denn vom siebenfachen Weltmeister versprach sich so manch einer die Rückkehr an die Spitze der WM-Tabelle – auch weil die Roten den Konstrukteurstitel 2024 nur um 14 Punkte verpasst hatten.

Der Start fiel denn auch vielversprechend aus, bereits beim zweiten Kräftemessen in Schanghai durfte sich Lewis Hamilton zunächst über die Sprint-Pole und dann den Sieg im Mini-Rennen freuen. Doch was viele als Anfang einer erfolgreichen Saison ansahen, blieb ein Achtungserfolg.

Hamilton kam in den 24 Grands Prix nie über den vierten Platz hinaus und erlebte zum ersten Mal in seiner 19-jährigen Formel-1-Karriere eine Saison ohne GP-Podestplatz. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Charles Leclerc schaffte es sieben Mal aufs GP-Treppchen, aber auch der Monegasse blieb ohne GP-Sieg.

Über die Gründe für die vergleichsweise schwache Form von Hamilton wurde viel diskutiert und auch Max Verstappen wurde zur Performance des Rekord-GP-Siegers befragt. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur «Press Association» sagte der vierfache Weltmeister: «Wenn du dich nicht sicher oder wohl fühlst in der Team-Dynamik, kannst du auch nicht du selbst sein, und das wirkt sich natürlich auf die Leistung auf der Strecke aus.»

«Du verlässt das Mercedes-Team, das deine zweite Familie war und mit dem du eine derart erfolgreiche Karriere aufgebaut hast. Jeder hat davon profitiert, Mercedes und Lewis. Und wenn man dann ganz andere Wege geht, dann ist das alles andere als einfach. Hinzu kommt, dass er gegen einen Teamkollegen kämpfte, der schon eine Weile dort war. Das ist sehr hart», erklärte der 71-fache GP-Sieger.

«Auch das Alter ist nicht auf deiner Seite, denn mit zunehmendem Alter wirst du nicht schneller. Du wirst auch nicht zwangsläufig langsamer, aber sicherlich auch nicht schneller. Charles wird hingegen immer noch immer besser, das ist also auch keine Hilfe für Lewis», ergänzte der 28-jährige Niederländer, der die WM auf Platz 2 abgeschlossen hat.

