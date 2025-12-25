Weiter zum Inhalt
Max Verstappen: «Die Leute nehmen das Leben viel zu ernst»

Max Verstappen verpasste den WM-Titel in diesem Jahr nur um 2 WM-Punkte, dennoch wirkte er gleich nach dem Saisonfinale und auch in den Tagen danach sehr entspannt. Aus gutem Grund, wie er erklärte.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen weiss: «Du stirbst früher, wenn du viel Stress hast»
Max Verstappen weiss: «Du stirbst früher, wenn du viel Stress hast»
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen weiss: «Du stirbst früher, wenn du viel Stress hast»
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

Kaum einer hätte gedacht, dass die letzte Saison mit der Flügelauto-Generation einen so spannenden Spitzenkampf hervorbringen würde. Denn in der ersten Saisonhälfte war McLaren das Mass aller Dinge. Entsprechend schnell wuchs der Vorsprung von Oscar Piastri und Lando Norris auf das restliche Feld an. Doch am Ende wurde es nochmals spannend, denn das Red Bull Racing Team konnte mit Max Verstappen das Blatt wenden und in die Erfolgsspur zurückfinden.

Am Ende blieb Norris der grosse Sieger, er hatte nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi zwei Punkte mehr auf dem Konto als der Weltmeister der vier vorangegangenen Jahre. Verstappen gratulierte seinem Gegner, den er zu seinen Freunden zählt, auch gleich. Auch fand er noch auf dem Weg zurück zur Box tröstende Worte für sein Team. Dass er die Niederlage so gut wegsteckte, hatte auch mit dem Verlauf des WM-Kampfes zu tun, bestätigte Verstappen im «Talking Bull»-Podcast.

«Es ist etwas anderes, wenn du das ganze Jahr um den WM-Titel kämpfst und ihn dann um zwei Punkte verpasst. Das ist nicht schön. Aber in den ersten 14 oder 15 WM-Runden dachte ich persönlich nie an den Titel. Alles, was danach kam, war ein Bonus, und dann wurde es am Ende knapp. Aber ich habe immer gesagt, vier Titel sind grossartig. Fünf wären noch etwas besser. Aber letztlich wusste ich auch so, dass ich nach der WM heimgehen würde – es wäre dasselbe gewesen», beteuerte der 28-Jährige.

Es ist etwas anderes, wenn du das ganze Jahr um den WM-Titel kämpfst und ihn dann um zwei Punkte verpasst. Das ist nicht schön.

Max Verstappen

Und Verstappen betonte auch: «Die Leute nehmen das Leben viel zu ernst, speziell mit unserem Beruf. Natürlich ist es superwichtig, dass du erfolgreich bist und einen guten Job machst. Aber letztlich machst du das wie lange? Bis du 40 Jahre alt bist? Und das ist noch nicht einmal der Durchschnitt. Ein paar aussergewöhnliche Fahrer, haben noch etwas länger weitergemacht. Aber auch so bleiben danach viele Jahre, um etwas anderes im Leben zu machen.»

«Und ganz ehrlich, dann spielt es nicht wirklich eine Rolle, was du erreicht hast. Wenn ich 50 oder 60 Jahre alt bin, glaubt ihr, dass es mich dann noch kümmert, ob ich vier oder sieben Titel geholt habe? Wie sehr beeinflusst das mein Leben? Ich werde immer noch den gleichen Drink bestellen und das gleiche Essen essen», ergänzte der 71-fache GP-Sieger. «Das wird nichts an meinem weiteren Leben ändern. Deshalb versuche ich, das Ganze etwas entspannter zu sehen und mich nicht zu stressen. Denn Stress ist sehr schlecht – du stirbst früher, wenn du viel Stress hast. Ich werde also 250 Jahre alt», fügte er lachend an.

