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Max Verstappen entgeht einer Strafe, Chef Laurent Mekies fordert Respekt

Max Verstappen hat in Singapur die Sprint-Pole No. 11 seiner F1-Karriere errungen, die erste seit Austin 2025. Die Gefahr einer Strafe löste sich in Luft auf. RBR-Teamchef Mekies fordert Respekt.

Formel 1

Max Verstappen bleibt auf P1 in der Sprint-Quali
Max Verstappen bleibt auf P1 in der Sprint-Quali
Foto: XPB
Max Verstappen bleibt auf P1 in der Sprint-Quali
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Max Verstappen hat in Singapur dort weitergemacht, wo er in Malaysia aufgehört hatte – an der Spitze. Der 29-jährige Niederländer hat seine elfte Sprint-Pole in der Königsklasse errungen (die komplette Liste weiter unten), sehr zur Freude seines Teamchefs Laurent Mekies. Es ist die erste Sprint-Pole von Max seit rund einem Jahr (Austin 2025).

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Der 49-jährige Franzose stuft die Leistung seines Star-Piloten so ein: «Wir freuen uns sehr, denn im einzigen freien Training sah es überhaupt nicht nach Bestzeit aus. Um ehrlich zu sein, taten wir uns mit beiden Autos sehr schwer. Die Autos lagen auf den Bodenunebenheiten nicht gut, die Fahrzeugbalance liess sehr zu wünschen übrig.»

«Zwischen dem freien Training und der Sprint-Quali konnten Max und seine Ingenieure dann die richtigen Schlüsse ziehen, um im Abschlusstraining fürs kurze Rennen konkurrenzfähiger zu sein. Ich würde nicht sagen, dass er Wagen nun perfekt ist, aber er war schnell genug für die Bestzeit.»

Im Artikel erwähnt

«Wir haben noch immer ein sehr langes Wochenende vor uns, aber es tut allen in der Mannschaft gut, eines ihrer Autos ganz oben zu sehen.»

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Zwischendurch gab es in der RBR-Box Aufregung am Wagen von Max Verstappen, genauer vor SQ3, als der leitende Ingenieur Paul Monaghan ziemlich nervös wurde. Mekies bestätigt: «Ja, das gab es Probleme am Wagen, da stimmte etwas mit dem Overtake-Mode nicht, das hat einige Autos die Boxengasse rauf und runter betroffen. Und bei Isack gab es ein anderes Problem, so dass er keinen guten letzten Lauf hatte.»

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«Max Verstappen verdient enormen Respekt für diese Pole, denn wir können ja sehen, was das Auto macht. Wenn ich sage, dass der Wagen noch nicht ideal liegt, dann heisst das im Umkehrschluss auch, dass wir noch mehr Potential haben.»

  • Auf Pole für den Sprint

  • Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

  • Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

  • Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

  • Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

  • Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

  • Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

  • Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

  • Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

  • Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

  • Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

  • Shanghai 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Miami 2026 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Montreal 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Silverstone 2026 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

  • Zandvoort 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Singapur 2026 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

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