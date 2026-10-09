Max Verstappen entgeht einer Strafe, Chef Laurent Mekies fordert Respekt

Max Verstappen hat in Singapur dort weitergemacht, wo er in Malaysia aufgehört hatte – an der Spitze. Der 29-jährige Niederländer hat seine elfte Sprint-Pole in der Königsklasse errungen (die komplette Liste weiter unten), sehr zur Freude seines Teamchefs Laurent Mekies. Es ist die erste Sprint-Pole von Max seit rund einem Jahr (Austin 2025).

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Der 49-jährige Franzose stuft die Leistung seines Star-Piloten so ein: «Wir freuen uns sehr, denn im einzigen freien Training sah es überhaupt nicht nach Bestzeit aus. Um ehrlich zu sein, taten wir uns mit beiden Autos sehr schwer. Die Autos lagen auf den Bodenunebenheiten nicht gut, die Fahrzeugbalance liess sehr zu wünschen übrig.»

«Zwischen dem freien Training und der Sprint-Quali konnten Max und seine Ingenieure dann die richtigen Schlüsse ziehen, um im Abschlusstraining fürs kurze Rennen konkurrenzfähiger zu sein. Ich würde nicht sagen, dass er Wagen nun perfekt ist, aber er war schnell genug für die Bestzeit.»

«Wir haben noch immer ein sehr langes Wochenende vor uns, aber es tut allen in der Mannschaft gut, eines ihrer Autos ganz oben zu sehen.»

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Zwischendurch gab es in der RBR-Box Aufregung am Wagen von Max Verstappen, genauer vor SQ3, als der leitende Ingenieur Paul Monaghan ziemlich nervös wurde. Mekies bestätigt: «Ja, das gab es Probleme am Wagen, da stimmte etwas mit dem Overtake-Mode nicht, das hat einige Autos die Boxengasse rauf und runter betroffen. Und bei Isack gab es ein anderes Problem, so dass er keinen guten letzten Lauf hatte.»

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Singapur: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 11.10.2026 - 18:00

«Max Verstappen verdient enormen Respekt für diese Pole, denn wir können ja sehen, was das Auto macht. Wenn ich sage, dass der Wagen noch nicht ideal liegt, dann heisst das im Umkehrschluss auch, dass wir noch mehr Potential haben.»