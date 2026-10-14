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Max Verstappen erhält neuen Mann im Ohr: Tom Hart statt Gianpiero Lambiase

Nach seinem Sieg beim Singapur-GP trat Max Verstappen mit seinem langjährigen Renningenieur Gianpiero Lambiase aufs Siegerpodest. In Texas erhält Max einen anderen Mann an seiner Seite, Tom Hart.

Formel 1

Max Verstappen und Tom Hart
Max Verstappen und Tom Hart
Foto: XPB
Max Verstappen und Tom Hart
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Das hat Max Verstappen sichtlich gefreut: Nach seinem ersten GP-Sieg beim Nachtrennen von Singapur stand neben ihm der langjährige Renningenieur Gianpiero Lambiase. Den 29-jährigen Niederländer und den 45-jährigen Londoner verbindet eine sehr enge Verbindung.

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Als Lambiase von McLaren das Angebot für einen anderen Posten erhielt (als so genannter Chief Racing Officer, eine neue Stelle, direkt unter Teamchef Andrea Stella), da hat ihn Verstappen ermuntert, das Angebot anzunehmen. Unbestätigt von McLaren ist, dass Lambiase bei McLaren mittelfristig Teamchef wird. So oder so meinte Max: «Das ist eine tolle Chance, das solltest du unbedingt machen.»

Nachfolger von Lambiase als Renningenieur wird Tom Hart, der schon seit Jahren zur Ingenieurs-Mannschaft von Max gehört (als so genannter Performance Engineer, also zuständig für die Optimierung der Leistungsfähigkeit des Rennwagens) und der fallweise einsprang, wenn Lambiase nicht arbeiten konnte (aus privaten Gründen musste er einige Rennen auslassen).

Im Artikel erwähnt

Lambiase ist bei RBR heute darüber hinaus leitender Renningenieur, dieser Posten wird 2027 Tom McCullough übernehmen.

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Nun steht fest, wie Lambiase und Hart sich an der Seite von Verstappen abwechseln, im letzten Teil der Saison: Tom wird in Texas, Brasilien und Las Vegas mit dem vierfachen Weltmeister arbeiten, Lambiase in Mexiko, Katar und Abu Dhabi.

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Es ist noch unklar, wann Lambiase seine Arbeit bei McLaren aufnehmen wird.

Tom Hart war 2012 nach Uni-Abschluss zu Red Bull Racing gekommen und diente sich von einer Stelle in der Simulations-Abteilung bis zum Renningenieur hoch.

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