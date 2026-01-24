Weiter zum Inhalt
Max Verstappen erklärt: Darauf kommt es in den nächsten Monaten an

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat noch keinen Meter im neuen 2026er-Auto zurückgelegt. Dennoch weiss der vierfache Weltmeister, welche Fahrer-Qualitäten in diesem Jahr gefragt sein werden.

Die Formel 1 schlägt in diesem Jahr ein neues Kapitel auf, mit neuen, wendigeren und leichteren Fahrzeugen und einem Motorenkonzept, das die Fahrer und Ingenieure gleichermassen vor neue Herausforderungen stellt. Die umfassenden Regeländerungen sorgen für viel Ungewissheit vor dem Saisonstart.

Auch Max Verstappen sagt im «Bloomberg»-Interview: «Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir uns schlagen werden. Ich habe auch im Simulator noch nicht viele Runden gedreht. Ich werde einfach schauen, was passiert, wenn ich dann im Auto sitze.»

Der 71-fache GP-Sieger weiss: «Als Fahrer ist es einfach immer sehr wichtig, dass man sich schnell an die jeweilige Situation anpasst. Da kommt es gar nicht einmal darauf an, ob man in einem Auto sitzt, das man kennt, oder in einem komplett neuen Fahrzeug.»

«Du musst dich einfach schnell anpassen und auch schnell lernen, denn die Autos werde sicherlich schnell weiterentwickelt werden. Aber ich mache mir ehrlich gesagt keine grossen Sorgen», fügte der vierfache Champion an.

