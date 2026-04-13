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Max Verstappen: F1-Rücktritt? Nur Sportwagenrennen? Das sagt Jos Verstappen

Was wird aus dem vierfachen Formel-1-Champion Max Verstappen? Wie lange fährt er noch Formel 1? Wie lange fährt er überhaupt noch Autorennen? Sein Vater Jos Verstappen hat sich Gedanken gemacht.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max und Jos Verstappen
Max und Jos Verstappen
Foto: Red Bull Content Pool
Max und Jos Verstappen
© Red Bull Content Pool

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Die Fans von Max Verstappen sind in Sorge. Denn dessen Papa Jos Verstappen hatte Ende März gegenüber dem Telegraaf erklärt: «Das Fahren in diesen Autos fordert ihn einfach nicht heraus. Ehrlich gesagt, ich habe Angst, dass Max seine Motivation verlieren könnte.»

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"Mit einem Formel-1-Auto Rennen zu fahren, das fand er früher das Schönste, was es gibt. Aber heute sehe ich das ziemlich düster. Ich würde gerne etwas Anderes behaupten, aber das könnte für seine Zukunft durchaus zu einem Problem werden.»

Jos, WM-Zehnter von 1994, ist durchaus auf einer Wellenlänge mit seinem Sohn: «Als Formel-1-Fahrer sollte man für Mut und Können belohnt werden. Aber wenn man jetzt so schnell wie möglich durch eine Kurve fährt, wird man letztlich über eine Runde gesehen langsamer. Weil man in schnellen Kurven jetzt elektrische Energie laden muss, um für die komplette Runde gerüstet zu sein. Da geht doch das ganze Renngefühl verloren.»

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Jos findet es nicht in Ordnung, wenn Leute behaupten, Max beklage sich doch nur, weil Red Bull Racing nicht vorne mitfahre. Jos weiter: «Ich habe das Gefühl, dass manche Leute oft nur deshalb etwas sagen, um im Rampenlicht zu bleiben. Max’ Gefühl im Auto hat nichts mit der Leistungsfähigkeit des Autos zu tun.»

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Verstappen-Renningenieur weg, was dann?

Nun legt Verstappen senior nach. Der Grund dafür ist die Nachricht, dass Max’ langjähriger Wegbegleiter und Renningenieur Gianpiero Lambiase den RBR-Rennstall verlassen wird, auf Ende 2027, Richtung McLaren. Jos bei RaceXpress: «Wir wussten schon eine Weile, dass er gehen würde.»

«Das ist eine grosse Chance für ihn. Wir verstehen das und haben ihm auch gesagt: ‚Du musst das machen, nutze diese Gelegenheit!‘ Der Ball liegt nun beim technischen Management unter Laurent Mekies: Er muss für GP einen Ersatz finden.“

Hatte Max nicht mal gesagt, falls Lambiase gehe, werde auch er – Max – gehen? Jos dazu: «Das war vor Jahren, und die Dinge haben sich geändert, besonders nach vier Weltmeistertiteln. Sie haben bereits sehr viel zusammen erreicht. Es liegt an Max, das zu entscheiden, aber ich glaube, er wird weitermachen.»

Doch auch Jos gibt zu: Diese neue Formel 1 mundet ihm nicht. Der WM-Zehnte von 1994 erklärt: «Als ehemaliger Fahrer finde ich das wenig unterhaltsam. Das ist nicht die Formel 1, wie sie sein sollte, wo viel vom Fahrer abverlangt wird. Heute ist es eher ein Wettbewerb der Ingenieure, in dem der Fahrer keinen Unterschied mehr machen kann. Das bedauere ich. Es ist absurd, dass GT3-Rennen schöner anzusehen ist als die Formel 1.»

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Kimi Antonelli

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Kimi Antonelli

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

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+13,722

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

16

53

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

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Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

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+32,677

1:33,552

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Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

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Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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