Max Verstappen fordert Strafe für Lewis Hamilton: Das sagt der Ferrari-Star

Dieses Duell hat die Formel-1-Fans von den Sitzen gerissen: Lewis Hamilton im Ferrari und Max Verstappen (Red Bull Racing) beharkten sich im Österreich-GP, als wären wir beim WM-Finale.

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Gemäss des vierfachen Formel-1-Champions Verstappen ging es dabei nicht immer mit rechten Dingen zu. Der 28-jährige Niederländer meldete sich zwischendurch am Funk: «Das ist eine klare Strafe.»

Verstappen ist der Ansicht, die Verteidigung des siebenfachen Weltmeisters Hamilton war etwas gar robust. Max hatte seinen alten Rivalen in Kurve 3 überfallen, doch der clevere Hamilton konterte zur vierten Kurve hinunter. Dann blieben die zwei Ausnahmekönner Seite an Seite, bis Max in Kurve 6 aussen der Raum ausging und der Red Bull Racing-Rennwagen einen Kieselregen verursachte. Danach kam der Funkspruch von Verstappen.

Die Rennkommissare liessen verlauten, dass sie diese Szene genauer betrachten wollen. Aber kurz darauf flackerte über die entsprechenden Schirme: keine weitere Handlung notwendig. Die Regelhüter sind offenbar der Meinung, dass dieser Zweikampf hart war, doch im Rahmen des Erlaubten blieb.

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Letztlich endete das Rennen mit P5 für Hamilton, Verstappen rückte bis in den Windschatten von Leader George Russell und wurde Zweiter.

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Nach dem unterhaltsamen WM-Lauf wurde der Engländer auf das Duell mit Verstappen angesprochen und auch auf die Forderung von Max, dass hier eine Strafe fällig sei.

Hamilton sagt: «Max hat es aussen versucht. Du überholst keinen Weltmeister aussen. Ich jedenfalls würde das bei ihm nicht wagen und hoffen, dass ich meine Linie halten kann. Er lag beim Scheitelpunkt hinten, daher muss er wissen, dass er besser vom Gas gegangen wäre.»