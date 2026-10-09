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Max Verstappen stellt klar: «Darum sollte es beim Rennfahren nicht gehen»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat auch in Singapur klare Worte für die aktuelle Fahrzeug- und Motorengeneration der Formel 1 gefunden. Der Niederländer sagt, was er sich für die Zukunft wünscht.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen weiss: «Das Problem ist, dass alles sehr komplex ist»
Max Verstappen weiss: «Das Problem ist, dass alles sehr komplex ist»
Foto: Moy / XPB Images
Max Verstappen weiss: «Das Problem ist, dass alles sehr komplex ist»
© Moy / XPB Images

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Dass die neuen Formel-1-Motoren und GP-Fahrzeuge deutlich komplexer als ihre Vorgänger sind, hat sich auch in Malaysia gezeigt. Ein Problem mit der Software bescherte den Ingenieuren und Verantwortlichen Sorgenfalten und den Fans und Fahrern eine Zwangspause. Und natürlich wurden die Rennfahrer in Singapur auf die Probleme von Sepang angesprochen. Auch Max Verstappen äusserte sich zu den jüngsten Problemen, die beim jüngsten GP deutlich wurden.

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Und der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team fand klare Worte: «Normalerweise kann man einfach losfahren, nachdem die Startprozedur 3, 4 oder 5 Sekunden in Anspruch genommen hat. Aber wie man sehen konnte, ist das Problem, dass im Hintergrund viel abgeht mit der Software. Das kann dazu führen, dass du nicht wegkommst. Das kann auch bei langsamen Runden passieren.»

«Normalerweise sollte man, sobald man die Linie überquert, einfach Gas wegnehmen können. Und man sollte sich keine Gedanken darüber machen müssen, die Batterie aufzuladen oder sicherzustellen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt oder auch schon beim Start die richtige Leistung hat», forderte der vierfache Weltmeister.

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Klarer Wunsch für die Zukunft der Formel 1

Und Verstappen verriet auch, was er sich für die Zukunft wünscht: «Man sollte sich nicht immer Gedanken machen müssen über das Energie-Management, dass man vom Gas geht oder Runterschalten muss, um die Batterie-Power richtig zu nutzen – all diese Dinge halt. Darum sollte es beim Rennfahren nicht gehen. Man sollte einfach nur das Gas- und Bremspedal bedienen können, und das sollte dann über die Rundenzeit entscheiden.»

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«Das Problem ist, dass alles sehr komplex ist», betonte der 72-fache GP-Sieger kurz darauf. «Es ist für alle sehr schwierig. Und ich hoffe einfach, dass die nächste Regeländerung dafür sorgt, dass alles einfacher wird. Dass man das Auto einfach startet und losfahren kann – so wie es früher der Fall war. Ich denke, das will jeder. Stattdessen haben wir viele komplexe Szenarien, die im Hintergrund laufen.»

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