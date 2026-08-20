Max Verstappen-Hammer: Bis Ende 2030 bei Red Bull Racing unter Vertrag!

Am Morgen des 20. August bestätigt Red Bull Racing, dass Max Verstappen bis zum Ende der Formel-1-Saison 2030 beim Team bleiben wird, womit eine der erfolgreichsten und prägendsten Partnerschaften in der Geschichte der Formel 1 verlängert wird.

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Der vierfache Weltmeister wird auch weiterhin das Herzstück von Oracle Red Bull Racing bilden, während das Team das nächste Kapitel seiner Reise in Angriff nimmt.

Seit seinem Einstieg in das Red Bull Junior-Programm im Jahr 2014 und seinem Teamdebüt im Jahr 2016, bei dem er gleich seinen allerersten Grand-Prix-Sieg errang, ist Max weit mehr als nur ein Fahrer geworden. Er ist ein prägender Teil der Geschichte, der Identität und des Erfolgs von Oracle Red Bull Racing.

Gemeinsam haben Max und das Team vier Fahrer-Weltmeistertitel, zwei Konstrukteurs-Weltmeistertitel und 71 Grand-Prix-Siege errungen und damit einige der unvergesslichsten Momente der modernen Formel-1-Ära geschaffen.

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Während sie sich darauf vorbereiten, gemeinsam in die Saisons 12 bis 15 zu starten, geht es bei dieser Verpflichtung um mehr als nur die Fortsetzung einer ohnehin schon außergewöhnlichen Allianz. Es ist ein starkes Bekenntnis zu gegenseitigem Vertrauen und Ehrgeiz – und eine gemeinsame Entscheidung, die Zukunft gemeinsam zu gestalten.

Max Verstappen: «Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Wir haben die besten Leute, und ich freue mich darauf, weiterhin mit allen zusammenzuarbeiten, um wieder an die Spitze zurückzukehren. Das bleibt das oberste Ziel, auf das wir alle hingearbeitet haben und das wir auch weiterhin verfolgen werden. Ich möchte Red Bull, Laurent und allen bei Oracle Red Bull Racing für das Vertrauen danken, das sie in mich gesetzt haben.»

«Ich habe es schon immer gesagt: Das Team ist für mich wie eine zweite Familie, und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin zum Team gekommen, in der Hoffnung, Rennen gewinnen zu können. Was wir gemeinsam erreicht haben, war einfach großartig – wir haben viele unglaubliche Momente erlebt und vier Weltmeisterschaften gewonnen. Diese Reise mit demselben Team fortzusetzen, bei dem ich meine gesamte Karriere verbracht habe, ist etwas ganz Besonderes und etwas, das ich mir schon immer gewünscht habe.»

«Auch die Zusammenarbeit mit Laurent, die nun schon über ein Jahr andauert, war großartig; ich sehe, dass er eine klare Vision für das Team hat. Alle in Milton Keynes glauben an das, was wir aufbauen, und ich freue mich auf das nächste Kapitel, in dem wir um weitere Siege kämpfen und um Meisterschaften wetteifern, während wir die Zukunft dieses Teams weiter gestalten.»

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«Diese Ankündigung während des letzten Grand Prix in Zandvoort zu machen, ist auch für mich ein großartiger Moment. Hoffentlich können wir den Fans zum Abschlussrennen einen besonderen Abschied bereiten.»

Laurent Mekies, CEO und Teamchef von Oracle Red Bull Racing: «Dass Max bei uns bleibt und wir den besten Fahrer im Starterfeld behalten können, ist eine fantastische Nachricht für alle bei Red Bull, Oracle Red Bull Racing sowie für die Formel 1 und den Motorsport insgesamt.»

«Nur sehr wenige Partnerschaften im Sport erreichen das, was Max und dieses Team erreicht haben. Von Anfang an verkörpert Max alles, was Oracle Red Bull Racing so besonders macht: kompromisslose Wettbewerbsfähigkeit, unerbittliche Entschlossenheit und den Mut, Konventionen in Frage zu stellen. Sein Einfluss auf unser Team und auf die Motorsportgeschichte von Red Bull war bahnbrechend, und er war von entscheidender Bedeutung für alles, was wir gemeinsam erreicht haben.»

«Die Entscheidung, unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen, gründet auf dem Vertrauen, das Max und das Team über viele Jahre hinweg aufgebaut haben, sowie auf Max’ Vertrauen in unsere Mitarbeiter, unsere Kultur und unsere Vision für die Zukunft. Diese Beziehung, die durch Meisterschaftserfolge, intensive Kämpfe und herausfordernde Momente gleichermaßen geschmiedet wurde, ist nur noch stärker geworden – und damit zu einer der größten Erfolgsgeschichten der Formel 1 geworden.»

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«Doch wir sind noch nicht am Ziel. Es gibt noch mehr Rennen zu gewinnen, weitere Meilensteine zu erreichen und noch mehr Geschichte zu schreiben. Gemeinsam legen wir die Messlatte immer höher – mit derselben Entschlossenheit, die uns an die Spitze des Sports gebracht hat, und mit noch größerem Vertrauen in das, was wir erreichen können. Auf unserem weiteren Weg wird sich vieles weiterentwickeln, doch unser Ehrgeiz bleibt unverändert – vereint durch eine Richtung, eine Vision, ein Team.»