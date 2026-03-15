Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen hat genug: «Regeln ein Witz, das wird Formel 1 ruinieren»

Dem vierfachen Formel-1-Champion Max Verstappen ist nach dem China-GP der Kragen geplatzt. Er geht mit dem neuen Reglement hart ins Gericht: «Das ist kein Rennsport! Viele Fahrer sind meiner Meinung.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Niederländer Max Verstappen (28) hat den Grossen Preis von China nicht zu Ende fahren können: überhitzte Batterie in seinem Rennwagen. Leicht überhitzt schien danach auch der Fahrer zu sein.

Werbung

Werbung

Der 71-fache GP-Sieger lässt am neuen Reglement kein gutes Haar: «Es ist schrecklich. Also wenn jemand das mag, dann hat er wirklich keine Ahnung, wie unser Sport sein sollte. Das macht überhaupt keinen Spass. Das ist wie Mario Kart spielen. Das ist doch kein Rennsport.»

Verstappen: «Das würde ich auch als Sieger sagen»

«Du holst auf, dann geht dir auf der nächsten Geraden der Saft aus, und dein Gegner zieht wieder an dir vorbei. Für mich ist das einfach nur ein Witz.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Es gibt derzeit ja auch nur George und Kimi, die gewinnen, richtig? Also gibt es kein wirkliches Hin und Her zwischen den Top-Teams. Mercedes liegt meilenweit vor dem Rest des Feldes.»

Werbung

Werbung

«Das wird nur kaschiert, weil Ferrari diese guten Starts hat, die sie für eine Weile nach vorne bringen, und nach ein paar Runden ist das alles sortiert. Sorry, ab er das hat nichts mit Rennsport zu tun, und ich würde dasselbe sagen, wenn ich Rennen gewinnen würde – weil mir die Qualität des Sports am Herzen liegt.»

«Es geht nicht darum, dass ich sauer bin, weil ich hier aus Ausgefallener stehe – ich kämpfe sogar mehr denn je. Aber für mich ist das alles ein Witz.»

Die Fahrer wollen bei Problemen vom Autosport-Weltverband FIA und von der Formel 1 angehört werden, aber Max meint: «Man muss vorsichtig sein, wie man diese Dinge formuliert. Wir sprechen darüber. Ich glaube, sie verstehen den Standpunkt der Fahrer. Und ich denke, ich spreche für die meisten Piloten.»

Verstappen: «Die meisten Fahrer mögen das nicht»

«Klar werden einige sagen, es sei doch alles gut, weil sie Rennen gewinnen, was auch völlig in Ordnung ist. Wenn man einen Vorteil hat, warum sollte man freiwillig darauf verzichten? Man weiß ja nie, wann man wieder ein gutes Auto haben wird. Das kann ich also aus ihrer Perspektive nachvollziehen.»

Werbung

Werbung

«Aber wenn ich meinen Kollegen zuhören, dann sagen die meisten von ihnen – wir mögen das nicht. Ich glaube auch nicht, dass es das ist, was die echten Formel-1-Fans von ihrem Sport sehen wollen. Einige Fans finden es vielleicht amüsant, aber die verstehen den Rennsport nicht.»

«Das wird den Sport am Ende ruinieren. Dieses Reglement wird den Leuten noch auf die Füsse fallen. Mein Standpunkt ist – solange wir sicherstellen können, dass wir an Lösungen arbeiten, die wirklich helfen, ist schon viel gewonnen. Es wird zwar schwierig sein, alle zu überzeugen. Das alles ist politisch. Manche glauben, jetzt im Vorteil zu sein und wollen das nicht verlieren. Das verstehe ich, ich bin nicht dumm, aber gleichzeitig ist das aus sportlicher Sicht nicht gut.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

56

1:33:15,607

1:35,275

29

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

56

+5,515

1:35,400

26

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

56

+25,267

1:36,092

21

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

56

+28,894

1:36,011

19

05

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

56

+57,268

1:36,429

11

06

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

56

+59,647

1:36,505

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

56

+1:20,588

1:37,096

8

08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

56

+1:27,247

1:37,311

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

55

+1 Runde

1:37,981

2

10

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

55

+1 Runde

1:36,783

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien