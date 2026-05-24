Max Verstappen im Kanada-GP toller 3.: «So macht das natürlich mehr Spass!»

Feiner dritter Rang für den vierfachen Formel-1-Champion Max Verstappen beim packenden Grossen Preis von Kanada in Montreal, es ist der erste Besuch von Verstappen auf dem Podest 2026 und seit seinem Sieg beim WM-Finale von Abu Dhabi 2025.

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Der dreifache Kanada-GP-Sieger stuft seine Darbietung auf der Insel Notre-Dame so ein: «Ganz ehrlich, damit hätte ich vor dem Wochenende nicht unbedingt gerechnet, aber wir müssen auch realistisch sein – ein Mercedes ist ausgefallen, McLaren hat die Strategie versemmelt, ein Ferrari war nicht ganz so stark.»

«Ich habe mich im Wagen wohler gefühlt als in Miami. Im Training habe ich mich schwer getan, die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bringen, das ging mir im Rennen leichter von der Hand.»

«Das Duell mit Hamilton hat richtig Laune gemacht, das habe ich von A bis Z genossen. Wenn man dicht am Gegner liegt, kann man viel besser mit der Energie spielen, und das haben Lewis und ich bei diesem Duell beide getan.»

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«Es war deutlich, dass Hamilton das schnellere Auto hatte. Ich habe getan, was ich konnte, um meine Haut teuer zu verkaufen, aber letztlich hat er mich dann doch geschnappt. Ich habe versucht, dran zu bleiben und zu kontern, aber das hat nicht ganz geklappt.»

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«Wenn du weiter vorne um Plätze kämpfst, dann macht das natürlich mehr Spass. Lewis und ich waren am Limit, aber wir haben beide nichts Verrücktes gemacht, was ich auch schön fand.»

«Das erste Podest in diesem Jahr muss für uns Antrieb sein, jetzt erst recht zu entwickelt und den Wagen zu verbessern. Wir müssen uns markanter verbessern als die Gegner, um Boden gut zu machen. Dieses Ergebnis ist Ansporn, den Fuss auf dem Gas zu behalten.»