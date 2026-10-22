Max Verstappen im USA-GP: «Das ist inakzeptabel, darf keine Ausrede sein»

Leider etwas spät für ein Wörtchen bei der WM-Titelvergabe 2026, aber dennoch: Der Verstappen-Express hat so richtig Fahrt aufgenommen, endlich benimmt sich der Red Bull Racing RB22-Rennwagen des vierfachen Weltmeisters so, dass der 29-Jährige sein ganzes Talent in die Waagschale legen kann.

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Bei den vergangenen drei Rennen hat der inzwischen 73-fache GP-Sieger jedes Mal vom besten Startplatz triumphiert: Beim Grossen Preis von Bahrain (ausgetragen in Malaysia), beim ersten F1-Sprint in den Strassen von Singapur, und dann – im zehnten Anlauf – endlich auch beim Nacht-Grand Prix im asiatischen Stadtstaat.

Verstappen und die Red Bull Racing-Truppe sind bester Laune nach Austin gereist, und Motorenpartner Ford unterstreicht, dass man in Texas ein wenig grösser denkt.

Mittwoch-Abend, um 18.00 Uhr auf der Congress Bridge, die direkt zum prachtvollen Kapitol führt: Auf einmal Polizei, urplötzlich die Brücke für den Verkehr gesperrt, ratlose Autofahrer, baffe Fussgänger – was war hier los?

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Los war eine Parade von Ford Raptor-Fahrzeugen, dafür wurde eben mal der Feierabend-Verkehr lahmgelegt. Stellen Sie sich das mal vor in Deutschland oder in der Schweiz. Undenkbar …

Fehlte nur noch, dass Max Verstappen mit seinem Formel-1-Auto über die Brücke donnert, aber das wäre selbst hier wohl ein wenig des Guten zu viel gewesen.

Verstappen ist kein Fan solcher Stunts, aber der ganze Vibe in dieser Stadt, der lässt auch Max nicht kalt. Der vierfache Austin-Sieger (2021, 2022, 2023, 2025) glaubt fest daran, dass RBR auch in Texas konkurrenzfähig sein wird: «Wir haben mit unserem Auto einen wirklich schönen Schritt nach vorne gemacht. Es ist benutzerfreundlicher geworden, das Handling ist vorhersehbarer. Das ist es, was ich vom Auto will und brauche, um vorne mitzukämpfen. Und ich hoffe, dass wir diesen Schwung in die nächsten Rennen mitnehmen können.»

«Mit der Vergabe des WM-Titels habe ich ja nichts mehr zu tun, Kimi ist da meilenweit voraus. Für mich persönlich ist es egal, ob ich am Ende der Saison Zweiter, Dritter oder Vierter bin. Ich will einfach bis Spass haben und das Beste aus einem Tag machen.»

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Nochmals: Bedeuten die guten Ergebnisse im Oktober, dass das in Texas so weitergeht? Max meint: «Sehr schwierig zu sagen, und ich möchte jetzt nicht ankündigen, dass ich in Austin vorne mitmischen werde. Aber die letzten Wochenenden waren grossartig. Ich gehe einfach Rennen um Rennen an und wenn wir in Texas sind, werden wir sehen, wie es dort läuft.»

«Das ist wieder eine ganz andere Strecke. Was ich aus der Langstrecken-WM gesehen habe, ist die Strecke unglaublich holprig. Das gehört zu den Herausforderungen dieser Strecke.» Max setzt grinsend dazu: «Ich werde wahrscheinlich eine neue Wirbelsäule brauchen. Das ist natürlich als Spass gemeint, aber lustig ist das im Rennwagen wirklich nicht.»

«Ich höre, der Untergrund sei halt in Bewegung, da könne man nicht so viel machen. Aber da bin ich nicht einverstanden. Jeder kennt das Problem, da darf der Untergrund doch keine Ausrede sein. Für mich sind solch extreme Wellen einfach inakzeptabel.»

Im Fahrerlager des Circuit of the Americas ergänzt der Niederländer: «Ich bin gut ausgeruht, trotz meines GT3-Einsatzes in Portugal. Ich war schon früh zuhause und konnte zweieinhalb Tage ausspannen. Das Rennwochenende hat viel Spass gemacht.»

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«Hier in Texas ist es so: Gegner bringen Verbesserungen ans Auto, wir haben keine Ahnung, um wie viel schneller sie das macht. Es bringt auch nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Wir müssen uns ganz auf den eigenen Job konzentrieren. Wenn wir am Freitag zwei Trainings gefahren haben, werden wir schlauer sein.»