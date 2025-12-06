Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen in Abu Dhabi: Warum sein Rückstand grösser wurde

Max Verstappen war in den beiden ersten Trainings in Abu Dhabi jeweils der Zweitschnellste. Am Abend war sein Rückstand grösser als in der ersten Session – aus gutem Grund.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Gianpiero «GP» Lambiase wagt in Abu Dhabi eine Kampfansage
Gianpiero «GP» Lambiase wagt in Abu Dhabi eine Kampfansage
Foto: Red Bull Content Pool
Gianpiero «GP» Lambiase wagt in Abu Dhabi eine Kampfansage
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das ganze Fahrerlager erwartet mit Spannung die WM-Entscheidung in Abu Dhabi, doch an der Vorgehensweise des Red Bull Racing Teams ändert die Chance von Max Verstappen, seinen WM-Titel ein viertes Mal erfolgreich verteidigen zu können, nichts. Das Team aus Milton Keynes geht wie schon in den vergangenen Rennen seiner Arbeit nach, wie Gianpiero Lambiase beteuert.

Werbung

Werbung

«Die Stimmung ist wirklich gut, für uns lief es seit der Ankunft hier wie gehabt, und wir gehen das Rennen wie die letzten neun oder zehn WM-Runden, die wir seit der Sommerpause hatten, an. Wir werden weiterhin unser Ding machen und die gleichen Prozesse wie sonst durchlaufen, dann wird sich das Endergebnis von selbst ergeben», erklärte der leitende Renningenieur.

«Max fühlt sich im Auto ganz wohl und wir werden nicht aufgeben, bis die Zielflagge am Sonntag fällt», fügte Lambiase kämpferisch an. Und er lieferte eine Erklärung für den grösseren Rückstand, den Verstappen im zweiten Training auf Spitzenreiter und WM-Gegner Lando Norris hatte: «Es war im Grossen und Ganzen ein produktiver Tag für ihn. Und wir haben uns eher auf die Performance im Renntrimm konzentriert, um Daten für den Rennsonntag zu sammeln.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Das war sehr nützlich, denn die Reifen waren etwas anfälliger, als wir es erwartet hatten», verriet der 45-jährige Italiener. «Es deutet alles darauf hin, dass der rechte Vorderreifen dem ganzen Feld Kopfzerbrechen bereitet, weil er zum Körnen neigt. Wir müssen also einen Weg finden, ihn im Rennen am Leben zu halten», ergänzte er.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

10

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien