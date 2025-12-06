Max Verstappen in Abu Dhabi: Warum sein Rückstand grösser wurde

Das ganze Fahrerlager erwartet mit Spannung die WM-Entscheidung in Abu Dhabi, doch an der Vorgehensweise des Red Bull Racing Teams ändert die Chance von Max Verstappen, seinen WM-Titel ein viertes Mal erfolgreich verteidigen zu können, nichts. Das Team aus Milton Keynes geht wie schon in den vergangenen Rennen seiner Arbeit nach, wie Gianpiero Lambiase beteuert.

«Die Stimmung ist wirklich gut, für uns lief es seit der Ankunft hier wie gehabt, und wir gehen das Rennen wie die letzten neun oder zehn WM-Runden, die wir seit der Sommerpause hatten, an. Wir werden weiterhin unser Ding machen und die gleichen Prozesse wie sonst durchlaufen, dann wird sich das Endergebnis von selbst ergeben», erklärte der leitende Renningenieur.

«Max fühlt sich im Auto ganz wohl und wir werden nicht aufgeben, bis die Zielflagge am Sonntag fällt», fügte Lambiase kämpferisch an. Und er lieferte eine Erklärung für den grösseren Rückstand, den Verstappen im zweiten Training auf Spitzenreiter und WM-Gegner Lando Norris hatte: «Es war im Grossen und Ganzen ein produktiver Tag für ihn. Und wir haben uns eher auf die Performance im Renntrimm konzentriert, um Daten für den Rennsonntag zu sammeln.»

«Das war sehr nützlich, denn die Reifen waren etwas anfälliger, als wir es erwartet hatten», verriet der 45-jährige Italiener. «Es deutet alles darauf hin, dass der rechte Vorderreifen dem ganzen Feld Kopfzerbrechen bereitet, weil er zum Körnen neigt. Wir müssen also einen Weg finden, ihn im Rennen am Leben zu halten», ergänzte er.

