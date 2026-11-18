Heikle Fahrzeugbalance im schwierigen Abstimmungs-Spagat zwischen langsamen und schnellen Passagen, niedrige Temperaturen, daher ganz kniffliges Reifen-Management – der Nacht-GP von Las Vegas bietet genau jene Bedinungen, unter welchen Max Verstappen mit seiner Extraprise Talent glänzen kann.

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2023 und 2025 fuhr der Niederländer von Startplatz 2 zum Sieg, 2024 wurde er Fünfter. Vor Ausgabe 4 des Glitzer-GP im Spielermekka Las Vegas wirft Max zunächst einen Blick zurück.

«Der Unterschied zwischen den WM-Läufen in Interlagos und Las Vegas könnte kaum grösster sein. Brasilien war ein verrücktes Rennen auf dieser Traditionsbahn, und den Grand Prix auf P2 zu beenden, nachdem ich von ganz hinten gestartet bin, war ein grossartiges Ergebnis.»

«Ich war inzwischen wieder in der Rennwagenfabrik, um im Simulator für die letzten drei Rennen des Jahres zu üben.»

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«Nun also Lass Vegas, eine komplett andere Strecke, in jeder Hinsicht, ein schneller Kurs mit dieser langen Geraden den ganzen Strip hinunter, daher wird das Energie-Management ein erheblicher Faktor sein.»

«Es ist zudem kalt, daher werden wir unterschiedliche Reifenverhalten bei verschiedenen Autos erleben, und es wird total wichtig sein, die Walzen im besten Arbeitsfenster zu halten.»

«Wir haben in den letzten Rennen wirklich positive Schritte gemacht. Hoffentlich können wir die Saison mit einem Höhepunkt beenden.»