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Max Verstappen in Miami toller 2.: «Endlich spüre ich mein Auto wieder!»

Formel-1-Champion Max Verstappen hätte um ein Haar seine dritte Miami-Pole in Folge errungen. Der Niederländer sagt: «Wir haben enorme Fortschritte gemacht, endlich spüre ich mein Auto wieder.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

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Im ersten Teil der Formel-1-WM 2026 lag Max Verstappen mit seinem Red Bull Racing RB22 um eine Sekunde und mehr hinten. Jetzt in Miami brauchte es schon WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes, um Max an der dritten Miami-Pole in Folge zu hindern. Was ist passiert?

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Verstappen sagt: «Es ist sehr viel passiert! Grundsätzlich war unser Auto einfach nicht schnell genug, und ich konnte kein Vertrauen in meinen Rennwagen aufbauen. Dann hat das Team Tag und Nacht geschuftet, um das Auto zu verbessern. Wir haben hier für Florida zahlreiche Verbesserungen am Wagen, und das hat sich bezahlt gemacht.»

«Auf einmal habe ich wieder das Gefühl, die Kontrolle über den Wagen zu haben. Ich kann endlich wieder attackieren. Ganz ehrlich – ich hatte gehofft, dass es in Miami besser laufen würde, aber dass wir am Ende sogar in die Nähe der Pole kommen würden, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels!»

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«So viele Dinge haben nicht geklappt in Australien, China und Japan. Nun fühlt sich das Auto wie ein Rennwagen an, ich bin nicht mehr nur Passagier, ich fühle mich sicherer, ich fühle ich wohler, und dann kann ich mich auch mehr einbringen.»

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«Ich habe von der ersten Runde an am Freitag gemerkt, dass der Wagen besser läuft. Der Speed im Sprint war okay, vor allem dann, als ich kein Auto vor mir hatte. Aber ich merkte auch, dass ich Gegnern besser folgen kann.»

«Wir haben dann für die Quali noch einige Details nachkorrigiert, nicht viel, und das ging alles in die richtige Richtung. Dass wir dieses Ergebnis erobern konnten, sagt alles über die Qualität dieses Teams, alle haben die Ärmel hochgekrempelt und an Lösungen gearbeitet. Ich bin sehr stolz auf die ganze Mannschaft, grosses Kompliment!»

Was den wahrscheinlichen Regen-GP angeht, so sagt Verstappen: «Ich und Charles sind damals beim Wintertest in Spanien auf nasser Bahn gefahren, und ich kann versichern – mit diesen Autos hast du im Regen alle Hände voll zu tun!»

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