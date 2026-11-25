Für Max Verstappen läuft es wieder wie am Schnürchen: Der Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team stand in den jüngsten neun Grands Prix auf dem Podest, in Las Vegas feierte er den vierten Sieg in den letzten sechs Rennen. Und nun steht mit dem Lusail International Circuit erneut eine Strecke auf dem WM-Programm, die bisher ein gutes Pflaster für ihn war.

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Die letzten drei Grands Prix auf dem Wüstenkurs hat Verstappen für sich entschieden. Nur das Rennen 2021 beendete er hinter Lewis Hamilton. Dennoch blickt er vorsichtig auf das anstehende Kräftemessen. Der 75-fache GP-Star sagt: «Es war ein verrücktes Rennen in Vegas, und es war grossartig, den Sieg einzufahren. Die Rennstrecke in Doha ist ganz anders, mit komplexen Kurven, die einem Auto zugutekommen, das in schnelleren Kurven stark ist, und vielen flüssigen Abschnitten.»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen: Reifenmanagement im Fokus

«Das Reifenmanagement ist in Katar immer ein wichtiger Faktor, besonders angesichts der Begrenzung auf 27 Runden», ergänzt er mit Blick auf die Vorgabe der Pirelli-Ingenieure, die damit sicherstellen wollen, dass die Reifen auch halten. «Da die Strecke die Reifen stark beansprucht, müssen wir sehr strategisch vorgehen und sicherstellen, dass wir die Strategie perfektionieren und das Reifenverhalten so gut wie möglich verstehen», mahnt er.

«Wir waren in den letzten Rennen sehr konstant und stark, und das Team hat in dieser Saison bisher hervorragende Arbeit geleistet. Wir waren auf dieser Piste schon oft erfolgreich, aber es ist schwer vorherzusagen, wie wir uns hier mit der neuen Fahrzeuggeneration schlagen werden. Unser Fokus liegt weiterhin auf dem dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft, deshalb müssen wir unsere gute Form in den letzten beiden Rennen der Saison beibehalten», betont der vierfache Champion.

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