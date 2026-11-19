Lewis Hamilton sprach bereits in Singapur über seine Nutzung des Whoop-Fitness-Armbands, das rund um die Uhr Herzfrequenz, deren Variabilität, Schlaf, Belastung und Erholung erfasst und die entsprechenden Daten über die dazugehörige App anzeigt. Der siebenfache Weltmeister wurde auf das Nachtrennen im Stadtstaat angesprochen und erklärte lachend, dass er sich angesichts des ungewöhnlichen Tagesablaufs sorgen um seine gute Performance-Statistik mache.

Werbung

Werbung

Die Formel 1 hat nun eine Partnerschaft mit dem Fitness-Tracking-Spezialisten vereinbart, die über mehrere Jahre geht und vorsieht, dass die Herzfrequenz-Daten von einigen Fahrern, die bei diesem Projekt mitmachen, ab dem nächsten Jahr während der Rennübertragungen eingeblendet werden. Einer, der wenig davon hält, ist Max Verstappen.

Der Red Bull Racing-Star erklärte im Fahrerlager von Las Vegas in seiner gewohnt trockenen Art: «Da bin ich nicht involviert, ich trage kein Tracking-Gerät. Auch wenn ich trainiere, setze ich nichts dergleichen ein. Denn ich will nicht, dass man mich so überwacht, und ich weiss auch selbst, wenn ich müde bin.»

Dass andere Fahrer die Herzfrequenz während der Rennen messen und veröffentlichen lassen, stört den vierfachen Champion nicht. «Wenn die Leute das wollen, dann sollen sie das. Aber ich mag sowas nicht. Und ich will auch nicht, dass es öffentlich angezeigt wird», betonte er.

Werbung

Werbung

Auf die Frage, ob er die Übertragung seiner Herzfrequenz als Eingriff in seine Privatsphäre empfinde, bestätigte der 29-jährige Niederländer: «Ja, das auch. Die Leute müssen meine Herzfrequenz nicht kennen. Ich will meine Herzfrequenz auch gar nicht wissen. Ich weiss, wann sie hoch ist, und ich weiss, wann sie niedrig ist. Und wie gesagt, ich nutze das ja auch nie, weder privat noch zum Training.»