Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen: Keine Chance gegen Lewis Hamilton und Kimi Antonelli?

Den Silverstone-Sprint muss Max Verstappen hinter Lewis Hamilton und Kimi Antonelli von Startplatz 2 in Angriff nehmen. Der Red Bull Racing-Star weiss, auf welche Gegner er sich konzentrieren muss.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen macht sich nichts vor, was seine Sieg Chancen angeht
Max Verstappen macht sich nichts vor, was seine Sieg Chancen angeht
Foto: Colin McMaster/LAT Images
Max Verstappen macht sich nichts vor, was seine Sieg Chancen angeht
© Colin McMaster/LAT Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Bereits nach seinem bisher besten Saisonergebnis auf dem Red Bull Ring, warnte Max Verstappen: In Silverstone würde die GP-Stars eine besondere Herausforderung erwarten. Denn die Streckencharakteristik des Traditionskurses passt nicht so gut zum Energie-Management, das die neue Fahrzeug- und Motorengeneration erfordert. Und der Zweitplatzierte des Österreich-GP mahnte auch, dass die eigene Leistung schwer vorhersehbar sei.

Werbung

Werbung

Im ersten freien Training erlebte der ehrgeizige Red Bull Racing-Pilot dann eine schwierige Session. Am Ende fehlte ihm mit 0,980 sec fast eine Sekunde auf die Bestzeit von Lewis Hamilton, damit belegte der vierfache Weltmeister den sechsten Platz. Entsprechend verhalten war die Prognose für das Sprint-Qualifying, das als Nächstes stattfand.

Und zum Start musste sich der 71-fache GP-Sieger auch erneut mit dem sechsten Platz begnügen. Immerhin fiel sein Rückstand mit 0,416 sec im SQ1 deutlich kleiner aus. Auch im Mittelabschnitt der Zeitenjagd, mit der die Startaufstellung für das Mini-Rennen am Samstag bestimmt wurde, kam er nicht über den sechsten Platz hinaus. Mit 0,495 sec wuchs sein Rückstand auf die Bestmarke sogar leicht an.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Doch als es darauf ankam, stellte der 28-Jährige einmal mehr sein Talent unter Beweis. Er drehte mit 1:28,697 min die drittschnellste Runde und war nunmehr 0,321 sec langsamer als Lewis Hamilton. Vor ihm reihte sich auch Kimi Antonelli ein. Auf die Zeit des WM-Leaders fehlten ihm 0,31 sec. Damit war er zufrieden, wie er nach dem Aussteigen beteuerte.

Werbung

Werbung

«Das war für uns wohl ein gutes Ergebnis. Es war natürlich sehr knapp, ich hätte sowohl auf Platz 3 als auch auf Platz 6 oder z landen können, aber diesmal waren wir auf der richtigen Seite. Wir waren etwas näher dran, aber wir sind natürlich immer noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir müssen in den Kurven als auch beim Energie-Management nachlegen, um etwas mehr Zeit zu finden. Das werden wir nach dem Sprint versuchen, denn jetzt lässt sich nicht viel ausrichten», fasste Verstappen zusammen.

TV-Programm

Und der aktuelle WM-Siebte ergänzte: «Das Auto fühlte sich etwas besser als im ersten Training an, aber auch da sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Es ist nicht einfach, die Balance ins richtige Fenster zu bringen.» Mit Blick auf seine Chancen, seine Vordermänner unter Druck zu setzen oder gar zu überholen erklärte er nüchtern: «Sie sehen etwas zu schnell für uns aus. Und wenn sie schnell sind, sollten es ihre Teamkollegen auch sein, wenn sich im Rennen alles beruhigt hat. Ich denke deshalb, dass es für mich mehr ein Kampf mit meinen Verfolgern werden wird.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

06

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

07

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien