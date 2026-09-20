Max Verstappen: Kein Comeback, Kimi Antonelli «liefert einfach ab»

Mit 81 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen George Russell und 101 Zählern Abstand auf Lewis Hamilton (Ferrari) müsste schon etwas Außergewöhnliches passieren, damit Mercedes-Pilot Kimi Antonelli in diesem Jahr nicht Formel-1-Weltmeister wird. Mehr als die Hälfte der Saison ist um und der junge Italiener zeigt bislang keinerlei Anzeichen, warum er nicht bis zum Saisonfinale weiter top performen sollte.

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Antonelli-Titel wäre Rekord

Heißt der neue Formel-1-Weltmeister also Kimi Antonelli? Es wäre ein Rekord. Antonelli wäre bei einem Titelgewinn beim Saisonfinale am Nikolaustag 20 Jahre und 103 Tage alt. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass er den Titel sogar früher klarmacht. Egal wann, ein Rekord wäre es sowieso: Aktuell ist der jüngste Weltmeister Sebastian Vettel mit 23 Jahren und 134 Tagen. Antonelli hätte also sogar noch drei Jahre Zeit für einen zweiten Rekord-Anlauf.

Ein anderer Mann aus den Geschichtsbüchern der Formel 1 ist begeistert von Antonelli: Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen ist der jüngste Fahrer, der je in ein F1-Rennen gestartet ist (17 Jahre, 166 Tage – ein Ewigkeitsrekord, da die F1 inzwischen ab 18 Jahren ist). Und er ist der jüngste GP-Sieger. Mit 18 Jahren und 228 Tagen gewann Verstappen 2016 in Barcelona. Kimi Antonelli war bei seinem ersten Sieg dieses Jahr in Shanghai 19 Jahre und 202 Tage alt.

Verstappen dieses Jahr nicht mit WM-Comeback

Max Verstappen wurde bekanntlich von 2021 bis 2024 viermal F1-Weltmeister, weiß also, wie es geht. Er kann daher auch sagen: Er wird Kimi Antonelli 2026 nicht mehr in die Quere kommen. Verstappen: «Ein Comeback steht für mich definitiv nicht an.» Im Vorjahr hatte er nach der Sommerpause noch rund 100 Punkte zurückgelegen und dann eine WM-Aufholjagd gestartet. Er verpasste schließlich den Titel um zwei Punkte.

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Und über Antonelli sagt Verstappen: «Kimi muss einfach weitermachen wie bisher. Es ist fantastisch, es läuft wirklich gut. Er sollte sich darüber nicht zu viele Gedanken machen, was er meiner Meinung nach auch nicht tut. Er liefert einfach ab, ist selbstbewusst und sammelt immer mehr Erfahrung. Er ist noch jung, steht noch ganz am Anfang seiner Karriere, aber er legt einen fulminanten Lauf hin und es läuft einfach rund. Er sollte die Dinge also nicht unnötig verkomplizieren. Das tut er auch nicht. Er hat viele gute Leute um sich herum, die wissen, was er braucht. Es läuft also alles gut.»