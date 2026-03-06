Weiter zum Inhalt
Max Verstappen: Kostspieliger Ausritt im zweiten Training zum Australien-GP

Red Bull Racing-Star Max Verstappen konnte im ersten freien Training in Melbourne 27 Runden drehen. Mit einem Ausritt in der zehnten Kurve bescherte er seinem Team im zweiten Training viel Arbeit.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen bretterte sich im zweiten Melbourne-Training durchs Kiesbett
Max Verstappen bretterte sich im zweiten Melbourne-Training durchs Kiesbett
Foto: Moy / XPB Images
Max Verstappen bretterte sich im zweiten Melbourne-Training durchs Kiesbett
© Moy / XPB Images

Für Max Verstappen endete der erste Trainingsfreitag des Jahres nicht wie gewünscht. Im Albert Park von Melbourne drehte der Red Bull Racing-Star im ersten Training 27 Runden und stellte dabei die drittschnellste Zeit auf. Im zweiten Training wurde seine Streckenzeit durch ein Problem mit der Steuereinheit verkürzt.

Als er nach der Zwangspause ausrücken konnte, unternahm er auch noch einen Ausritt in der zehnten Kurve, wobei er sich einige Schäden an seinem RB22 zuzog. Am Ende belegte er den sechsten Platz auf der Zeitenliste, wobei er nur 13 Runden zurückgelegt hatte. Danach sagte er: «Im ersten Training haben wir eine gute Anzahl an Runden geschafft, aber in der zweiten Stunde hatten wir ein paar Probleme.»

«Wir arbeiten am Set-up des Autos und wir hatten ein paar Probleme mit dem Grip, weshalb ich ins Kiesbett geriet. Wir haben also keinen reibungslosen Tag erlebt, aber was das Tempo angeht, waren wir in etwa da, wo ich es erwartet hatte. Es liegt noch viel Arbeit vor uns und wir werden nun analysieren, was gut funktioniert hat und was wir über Nacht verbessern können.»

Chefingenieur Paul Monaghan bestätigte: «Der Schaden ist genug gross, um uns auf Trab zu halten. Wir können uns davon erholen, es ist nicht allzu drastisch, aber es gibt einige Dinge, die wir tun müssen. Es ist ein kleiner Rückschlag, aber wir werden nun alles reparieren und wieder loslegen.»

