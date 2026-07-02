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Max Verstappen mahnt: «Silverstone wird eine grössere Herausforderung»

Max Verstappen durfte in Spielberg mit einem Update ausrücken und um den Sieg mitkämpfen. Der Red Bull Racing-Star erwartet beim anstehenden Wochenende in Silverstone dennoch ein schwieriges Rennen.

Formel 1

Max Verstappen erklärt, warum er in Silverstone mit einem harten GP rechnet
Max Verstappen erklärt, warum er in Silverstone mit einem harten GP rechnet
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen erklärt, warum er in Silverstone mit einem harten GP rechnet
© Red Bull Content Pool

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Das Red Bull Racing-Heimspiel in Silverstone verlief für Max Verstappen ganz nach Wunsch. Der Niederländer konnte beim Kampf um die Startplätze zwar nicht über die fünfte Position hinauskommen. Am Rennsonntag nutzte er diese aber für sein bisher bestes GP-Ergebnis: Er kreuzte die Ziellinie nur 1,611 sec nach Sieger George Russell und sammelte als Zweiter 18 wichtige WM-Zähler.

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«Das war ein grossartiges Rennen für uns und es fühlte sich super an, endlich wieder um den Sieg kämpfen zu können. Der zweite Platz war ein vernünftiges Ergebnis, wir hatten ein gutes Tempo und einige gute Zweikämpfe auf der Strecke», erklärt der 28-Jährige rückblickend.

In Silverstone wird es für die GP-Stars schwierig, prophezeit der 71-fache GP-Sieger: «Ich liebe die Strecke, die für viele geschichtsträchtige Rennen gesorgt hat. Aber ich glaube, dass sich das Fahren in diesem Jahr deutlich von früher unterscheiden wird, es wird eine grössere Herausforderung, vor allem was das Energie-Management angeht.»

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«Das liegt an der Streckenführung und den superschnellen Kurven, die könnten für ein schwieriges Rennen sorgen», erläutert der 241-fache GP-Teilnehmer. «Es soll auch wärmer als erwartet werden, mal schauen, wie sich das auf die Performance auswirken wird. Für das Team ist es sicher schön, näher am Werk zu sein, und ich erwarte wie immer ein volles Programm, weil in dieser Woche immer viel los ist», ergänzt er.

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