Max Verstappen: «Monaco immer mit Überraschungen, Quali bleibt Höhepunkt»

Es hat bis zum fünften WM-Lauf der Saison 2026 gedauert: Erst in Montreal konnte der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen seinen ersten Podestplatz der Saison erringen, und seien wir ehrlich – das lag auch daran, dass McLaren die Reifenstrategie versemmelte und im Mercedes von George Russell der Motor schlapp machte.

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In Monaco kommt hinzu, dass die Red Bull Racing-Rennwagen seit Jahren im Fürstentum beim Thema Randstein-Hoppelei nicht die Besten sind.

Zählen wir das alles zusammen, dann muss Verstappen all sein Können einbringen und wird auch ein wenig Glück brauchen, damit die Kugel im Monaco-Roulette auf seine Nummer 3 rollt.

Verstappen stuft seine Lage, typisch Max, ganz pragmatisch ein: «Mal gucken, wie es laufen wird, das hängt von Vielem ab. Ich habe noch keine Ahnung, wie sich der Wagen am Freitag anfühlen wird, aber Monaco bietet immer einige Überraschungen.»

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«Fakt ist, dass unser Auto auf Bodenunebenheiten und Randsteinen nicht so gut ist, und davon gibt es in Monte Carlo jede Menge.»

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Weiterlesen

Wo muss Red Bull Racing zulegen? Max meint: «Als Rennfahrer willst du immer von allem mehr – mehr Grip, mehr Leistung, bessere Brems-Effizienz, besseres Reifen-Management. In Kanada waren wir auf den Geraden nicht schnell genug, aber auch nicht in den Kurven, denn wir hatten Randsteine. Wir sind auch in Hochgeschwindigkeits-Kurven nicht die Besten, aber davon hat es in Monaco keine.»

«Gut mit dieser Rennwagen-Generation in Monaco: Die Autos sind leichter geworden und daher agiler als früher in niedrigen Tempi. Gleichzeitig aber ist die Fahrbarkeit kein Zuckerschlecken. Für mich steht nur eines fest – das Abschlusstraining am Samstag wird der Höhepunkt des Wochenendes sein, denn dann müssen die Fahrer alles aus den Autos pressen.»