Max Verstappen nach Abu Dhabi-Pole: «Das ist Wahnsinn!»

Das lief wie am Schnürchen für Max Verstappen im Qualifying zum finalen Grossen Preis von Abu Dhabi: Der vierfache Weltmeister erobert seine 48. Pole-Position in der Königsklasse, seine achte in der Saison 2025 (nach Japan, Saudi-Arabien, Miami, England, Monza, Baku und Texas) und seine fünfte auf dem Yas Marina Circuit (nach 2020, 2021, 2022 und 2023). Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist dies die 111. Formel-1-Pole und die achte auf der Insel Yas.

Diese Pole-Position kann für Verstappen eine Steilvorlage zum Sieg werden: Stattliche 11 von 16 Abu Dhabi-GP sind bislang von der Pole-Position gewonnen worden (Sebastian Vettel 2010, Nico Rosberg 2015, Lewis Hamilton 2016, 2018 und 2019, Max Verstappen 2020–2023, Valtteri Bottas 2017 und Lando Norris 2024). Und die vergangenen zehn Grands Prix auf dem Yas Marina Circuit sind also alle von Pole gewonnen worden!

Kein Wunder ist Max mit sich und der Welt sichtlich zufrieden. Der 28-jährige Niederländer erzählt über seine Quali: «Ich ahnte schon in Q2, dass dies gut ausgehen könnte, denn der Wagen fühlte sich viel besser an als am Freitag.»

«Wenn die Pistentemperatur sinkt, dann verändert sich alles, das Schwierige besteht darin vorherzusehen, wie du darauf von der Abstimmung her reagieren musste.»

«Der erste Versuch in Q3 war sehr gut, beim zweiten konnte ich mich noch ein wenig verbessern. Ich bin sehr glücklich.»

«Ich konnte heute alles aus dem Wagen holen, mehr konnte ich nicht tun. Ich kann ein Feld anführen, aber was dahinter passiert, darüber habe ich keine Kontrolle.»

Das gilt auch fürs Rennen. Max: «Klar will ich gewinnen, mehr können wir nicht tun. Uns ist klar, dass wir auch ein wenig Glück brauchen werden, was den WM-Titel angeht.»

So lief das Abschlusstraining

Bei 25,2 Grad (die Bahn noch 29,7 Grad warm) ging es um 18.00 Uhr Ortszeit in die Quali (also um 15.00 Uhr im deutschsprachigen Europa). Alles war angerichtet für eine spannende Quali mit den WM-Anwärtern Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri. Gemäss des dritten Trainings war damit zu rechnen, dass sich da George Russell im Mercedes keck einmischen würde.

Ferrari hatte nach dem Crash von Lewis Hamilton die Aufhängungen links und rechts vorne repariert, Yuki Tsunodas RBR-Rennwagen hatte einen alten Unterboden erhalten (dies nach der Kollision im dritten Training mit dem Mercedes von Antonelli).

Hamilton nach seiner ersten Runde: «Das war anständig.» Aber Lewis zu dieser Zeit mit mittelharten Reifen auf der Bahn und sechs Zehntel hinter dem frühen Leader Nico Hülkenberg.

Nach fünf Minuten Max Verstappen mit seinem ersten Versuch: in Anführungszeichen nur knapp schneller als Hülki, dann sogar Bearman an der Spitze vor Piastri, Norris erstaunlicherweise mit seiner ersten Runde nur Fünfer, bevor Russell das Kommando übernahm.

Die ersten Acht Fahrer zu diesem Zeitpunkt innerhalb von nur zwei Zehntelsekunden: Russell, Bearman, Piastri, Verstappen, Hamilton, Alonso, Norris, Lawson und Hülkenberg.

Die ersten 18 innerhalb von sechs Zehnteln – fast schade, dass wir diese Generation Rennwagen verlieren.

Norris dann neuer Leader, aber sofort unterboten von Piastri, um eine satte halbe Sekunde! Verstappen antwortete mit P2 hinter Piastri, vor Antonelli, Leclerc und Norris.

Als Q1 zu Ende ging, mussten vorzeitig Feierabend machen: Hamilton (schon wieder!), Albon, Hülkenberg, Gasly und Colapinto.

Hamilton stöhnte am Funk: «Jedes Mal, Kumpel, es tut mir so leid.»

Top-Ten: Piastri, Verstappen, Antonelli, Alonso, Leclerc, Norris, Sainz, Russell, Bearman und Lawson.

In Q2 Weltmeister Max Verstappen mit gebrauchten weichen Reifen (rot markiert) sofort auf der Bahn, etwas weniger schnell als mit seiner Q1-Bestzeit.

Dann rückte George Russell auf P1, bevor Piastri auf P3 rückte und Norris auf P2, hinter Russell, aber vor Verstappen. Max verbesserte sich beim zweiten Versuch auf P2, 32 Tausendstel hinter Russell. Leclerc im letzten Ferrari nur auf P10 – damit auf dem Leistungsniveau von Las Vegas (P9) und Katar (P10).

Max Verstappen sah zum Schluss von Q2 aus der Box zu, wie die Fahrer sich balgten. Den Kürzeren zogen: Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli und Stroll.

Top-Ten und damit in Q3: Russell, Verstappen, Norris, Alonso, Bortoleto, Leclerc, Hadjar, Piastri, Ocon und Tsunoda.

In Q3 Verstappen mit erster Bestzeit, 1:22,295 min, eine halbe Sekunde schneller als in Q2. Was würde das wert sein?

Norris Zweiter, eine halbe Sekunde hinten, aber mit gebrauchten Reifen, mit einer unsauberen Runde! Dann Piastri vor Norris auf P2. Reihe: Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc, Russell, Bortoleto, Alonso, Hadjar, Ocon und Tsunoda.

