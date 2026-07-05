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Max Verstappen nach Crash statt P3: «Verfluchtes Auto! Mist! Unglaublich …»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen zeigte in England eine kampfstarke Leistung und hatte Chancen auf Platz 3, aber dann segelte er von der Bahn. Max ist abgrundtief enttäuscht.

Formel 1

Max Verstappen ist voll bedient
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Foto: XPB
Max Verstappen ist voll bedient
© XPB

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FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Max Verstappen wehrte sich beim Traditions-GP wie ein Löwe gegen seine Rivalen, kein Wunder, steht das niederländische Wappentier oben auf dem Helm.

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Zwischendurch musste die FIA mal ermitteln, weil sich der vierfache Champion ein wenig robust gegen Hamilton zur Wehr gesetzt hatte, aber die Regelhüter fanden – einer Strafe würdig ist das nicht.

Die Strafe kam auf andere Weise: Aufschrei der Fans, Verstappen in Runde 48 im Kies und out, Safety-Car! Dieser Crash war der Auslöser, wieso Ferrari den ersten Ferrari-Doppelsieg in Silverstone seit der Ära Schumacher/Barrichello versemmelte.

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Denn Ferrari holte beide Fahrer für frische Reifen an die Box, George Russell aber blieb draussen, und weil die Safety Car-Phase bis ins Ziel dauert, hatte Hamilton mit den neuen Reifen keine Chance mehr, sich auf Russell zu werfen.

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Verstappen schnaufte am Funk: «Ich stecke im Kies. Verflucht sei dieses Auto! Mist! Unglaublich. So ein Scheiss!»

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Erste Aufnahmen zeigten, wie das Heck beim Einlenken wegwischt, alles deutete darauf hin, dass der Heckflügel zu spät schloss, so wie das schon beim Verstappen-Crash in der Österreich-Quali passiert war.

Kurz danach wurde das von Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies bestätigt: «Wir hatten ein Problem mit dem Hecklflügel. Das geht auf unsere Kappe. Das ist sehr ärgerlich, weil es im Rennen viel besser lief als in der Quali.»

Statt des dritten Podestplatzes (nach P3 in Kanada und P2 in Österreich) also eine Nullrunde mit kaputtem Auto. Das ist umso ärgerlicher, weil der Speed von Max im Grand Prix erheblich besser war als in der Quali (nur Startplatz 7).

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Verstappen nach dem chaotischen Grossbritannien-GP: «Es war wie in der Quali von Österreich. Wieder der Heckflügel, der nicht ganz geschlossen hat. Im Detail war die Ursache eine andere, aber unterm Strich war die Auswirkung die gleiche. Das darf nicht sein.»

«Mich nervt, dass wir viel zu langsam sind und darüber hinaus auch noch solche Probleme haben. Wir könnten das jetzt dramatisch nennen, aber es ist einfach Mist. Ich bin total unzufrieden.»

«Wir sind zu langsam, die Fahrzeugbalance war nicht gut, ich konnte nicht knackig einlenken, ich konnte nicht angreifen, ein weiteres schmerzhaftes Wochenende.»

«Und sind wir mal ehrlich: Ich lag doch nur auf dem dritten Platz wegen Strafen, Safety-Cars, virtuellen Safety-Cars. Hätte ich diesen dritten Rang nach Hause fahren können, wäre da ein fader Nachgeschmack gewesen, denn verdient haben wir ihn nicht.»

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52

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1:32,871

29

02

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63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

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