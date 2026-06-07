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Max Verstappen nach frühem Aus in Monaco: «Ich gehe jetzt nach Hause»

Max Verstappen sicherte sich in Monaco den wertvollen zweiten Startplatz. Die Freude darüber währte nicht lange, er fiel schon beim Start aus. Der vierfache Champion trat danach gleich den Heimweg an.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen kam im Monaco-GP nicht weit
Max Verstappen kam im Monaco-GP nicht weit
Foto: Price / XPB Images
Max Verstappen kam im Monaco-GP nicht weit
© Price / XPB Images

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Das Rennen in seiner Wahlheimat Monte Carlo war für Max Verstappen früher als gedacht gelaufen: Der Red Bull Racing-Star kam beim Start zunächst nicht vom Fleck, konnte dann aber doch aus eigener Kraft losfahren, nur um das Auto nach der ersten Runde an der Box abzustellen. Die Enttäuschung war gross, schliesslich hatte er sich tags zuvor mit der zweitschnellsten Rundenzeit im Qualifying eine gute Ausgangslage verschafft, um vielleicht seinen ersten Sieg in diesem Jahr zu feiern.

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Stattdessen musste er sich den Fragen der Journalisten stellen, während seine Gegner den sechsten GP des Jahres austrugen. Und Verstappen seufzte: «Bereits auf der Aufwärmrunde lief der Motor nicht sehr gut. Und vor dem Start war es wirklich fürchterlich. Der Motor stellte plötzlich ab.»

«Danach hatte ich etwas mehr Power, aber nach der ersten Kurve klang das Triebwerk wirklich schlimm, und ich konnte nicht Vollgas geben. Deshalb habe ich einfach das Auto an die Box zurückgebracht und abgestellt. Das war's dann», schilderte der vierfache Champion. «Wir haben noch keine Ahnung, was los war, es kann sein, dass es daran liegt, dass es der gleiche Motor am Ende seiner Lebenszeit ist. Das müssen wir jetzt herausfinden.»

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«Es ist wirklich schade, denn das Wochenende war für uns eigentlich super und das Auto hat sehr gut funktioniert. Und wenn man dann am Ende keine Punkte holt, ist das natürlich enttäuschend», fügte der 71-fache GP-Sieger gewohnt nüchtern an, und erklärte auf die Frage, ob er sich das Rennen nun in Ruhe im Fahrerlager ansehen werde: «Nein, ich gehe jetzt nach Hause, das sind nur 500 Meter.»

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Mit Blick auf das nächste Kräftemessen in Barcelona sagte der 28-Jährige auf die Frage, ob die gute Leistung vor dem bitteren Aus ermutigend sei: «Das ist eine ganz andere Strecke, und wir werden dort herausfinden, ob wir tatsächlich einen Schritt nach vorne machen konnten, denn da geht es um den Highspeed und die Aero-Performance. Es wird also ein interessantes Wochenende werden.»

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Isack Hadjar

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