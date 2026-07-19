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Max Verstappen nach Platz 3 in Belgien: «Kimi und ich hatten etwas Pech»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hatte schon vor dem Start des Belgien-GP angekündigt, sich auf seine Verfolger zu konzentrieren. Er kam als Dritter über die Ziellinie – und war damit zufrieden.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen war zwischenzeitlich vor Leclerc unterwegs
Max Verstappen war zwischenzeitlich vor Leclerc unterwegs
Foto: Bearne / XPB Images
Max Verstappen war zwischenzeitlich vor Leclerc unterwegs
© Bearne / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Ganz kurz durften sich die zahlreich zum Circuit de Spa-Francorchamps gepilgerten Verstappen-Fans freuen, denn ihr Lieblingsfahrer zog vom zweiten Startplatz an Mercedes-Polesetter Kimi Antonelli vorbei in Führung. Diese gab er aber noch in der ersten Rennrunde wieder an den WM-Leader ab – und fiel auch noch hinter Charles Leclerc im Ferrari zurück.

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Verstappen bog schon in Runde 18 an die Box ab, um sich frische Reifen der harten Mischung zu holen, nachdem er das Rennen – wie die meisten Kontrahenten – auf den mittelharten Gummis in Angriff genommen hatte. Die Boxencrew von Red Bull Racing leistete ganze Arbeit und fertigte den Niederländer in nur 2,5 sec ab. So kam er als Sechster wieder auf die Bahn.

Die direkten Gegner hatten noch nicht gestoppt und profitierten von einer virtuellen Safety-Car-Phase, die den Zeitverlust beim Stopp merklich in Grenzen hielt. Dennoch durfte sich Verstappen nach 44 Rennrunden über den dritten Platz freuen. Vor ihm kreuzten Antonelli und Leclerc die Ziellinie. Der Italiener feierte damit den sechsten GP-Sieg seiner Karriere. Leclerc, der das vorangegangene Rennen in Silverstone für sich entschieden hatte, stand zum vierten Mal in dieser Saison auf dem Podest.

Im Artikel erwähnt

Für Verstappen war es der dritte GP-Podestplatz in diesem Jahr. Er erklärte gleich nach dem Aussteigen: «Ich denke, dass ich zufrieden sein kann mit diesem Ergebnis. Ich habe nichts unversucht gelassen. Der erste Stint war auch nicht allzu schlecht. Nach dem Stopp wurde es dann etwas schwieriger.»

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«Allerdings war es auch so, dass Kimi und ich auch etwas Pech hatten mit der virtuellen Safety-Car-Phase. Deshalb ist es ein sehr gutes Resultat für uns, auf dem Podest zu stehen. Ich habe alles gegeben, und ich denke, der dritte Platz ist in der Tat ein sehr gutes Ergebnis», fügte er an. Im Cooldown-Room erklärte er im Gespräch mit dem Formel-1-Präsidenten Stefano Domenicali auch: «Heute war es deutlich kühler als in den Tagen zuvor, das hat uns in die Hände gespielt.»

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Zeit

Bestzeit

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

44

1:24:42,479

1:49,098

25

02

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

44

+1,952

1:49,333

18

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

44

+11,586

1:49,618

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

44

+17,245

1:49,454

12

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

44

+18,988

1:49,562

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

44

+23,307

1:49,298

8

07

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

44

+24,014

1:48,890

6

08

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

44

+49,140

1:50,334

4

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

44

+50,406

1:50,536

2

10

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

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BWT Alpine Formula One Team

43

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