Max Verstappen nach Platz 3 in Belgien: «Kimi und ich hatten etwas Pech»

Ganz kurz durften sich die zahlreich zum Circuit de Spa-Francorchamps gepilgerten Verstappen-Fans freuen, denn ihr Lieblingsfahrer zog vom zweiten Startplatz an Mercedes-Polesetter Kimi Antonelli vorbei in Führung. Diese gab er aber noch in der ersten Rennrunde wieder an den WM-Leader ab – und fiel auch noch hinter Charles Leclerc im Ferrari zurück.

Werbung

Werbung

Verstappen bog schon in Runde 18 an die Box ab, um sich frische Reifen der harten Mischung zu holen, nachdem er das Rennen – wie die meisten Kontrahenten – auf den mittelharten Gummis in Angriff genommen hatte. Die Boxencrew von Red Bull Racing leistete ganze Arbeit und fertigte den Niederländer in nur 2,5 sec ab. So kam er als Sechster wieder auf die Bahn.

Die direkten Gegner hatten noch nicht gestoppt und profitierten von einer virtuellen Safety-Car-Phase, die den Zeitverlust beim Stopp merklich in Grenzen hielt. Dennoch durfte sich Verstappen nach 44 Rennrunden über den dritten Platz freuen. Vor ihm kreuzten Antonelli und Leclerc die Ziellinie. Der Italiener feierte damit den sechsten GP-Sieg seiner Karriere. Leclerc, der das vorangegangene Rennen in Silverstone für sich entschieden hatte, stand zum vierten Mal in dieser Saison auf dem Podest.

Für Verstappen war es der dritte GP-Podestplatz in diesem Jahr. Er erklärte gleich nach dem Aussteigen: «Ich denke, dass ich zufrieden sein kann mit diesem Ergebnis. Ich habe nichts unversucht gelassen. Der erste Stint war auch nicht allzu schlecht. Nach dem Stopp wurde es dann etwas schwieriger.»

Werbung

Werbung

«Allerdings war es auch so, dass Kimi und ich auch etwas Pech hatten mit der virtuellen Safety-Car-Phase. Deshalb ist es ein sehr gutes Resultat für uns, auf dem Podest zu stehen. Ich habe alles gegeben, und ich denke, der dritte Platz ist in der Tat ein sehr gutes Ergebnis», fügte er an. Im Cooldown-Room erklärte er im Gespräch mit dem Formel-1-Präsidenten Stefano Domenicali auch: «Heute war es deutlich kühler als in den Tagen zuvor, das hat uns in die Hände gespielt.»