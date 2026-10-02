Max Verstappen nach Platz 4 mit Fragezeichen: «Das ist schwer zu sagen»

Max Verstappen hat vor kurzem betont: «Mein Ziel besteht darin, noch ein Rennen zu gewinnen in dieser Saison.» Der vierfache Weltmeister bedauerte, dass ihm dies in Baku nicht gelungen ist – von Startplatz 8 kommende jagte er Sieger George Russell förmlich über die Ziellinie, Zweiter.

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Die meisten Formel-1-Experten waren davon ausgegangen: Mit einem erheblichen Aero-Update zum Bahrain-GP in Malaysia wird Mercedes den Vorsprung ausbauen. Danach sieht es nach dem ersten Trainingstag auf dem Sepang International Circuit jedoch nicht aus, den Ton gaben Max Verstappen (erstes Training) und Charles Leclerc (zweites Training) an.

Natürlich wird Mercedes am 3. Oktober in der Quali bei der Musik sein, das sind sie fast immer. Aber die Dauerläufe vom zweiten Freitagtraining könnten ein Hinweis darauf sein, was im Grand Prix vom 4. Oktober vielleicht passiert.

Denn bei Rennsimulationen hat Verstappen mit seinem Red Bull Racing-Rennwagen den stärksten Eindruck hinterlassen, beim Dauerlauf im ersten Training mit weichen Pirelli-Reifen, und beim Dauerlauf im zweiten Training mit der mittelharten Mischung. Derzeit zeigt Verstappen das beste Reifen-Management auf einer Strecke, die als Reifenfresser gilt und auf welcher mit hohem Verschleiss zu rechnen ist.

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Max Verstappen sagt über seine Eindrücke am ersten Tag: «Ich finde, wir hatten einen anständigen Start ins Wochenende. Es ist knifflig, denn die Strecke ist wirklich heiss, und wir haben viel Abnutzung. Also gibt es da viele Dinge, die wir noch herausfinden müssen.»

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Sepang: 3. Freies Training FIA Formula One World Championship 03.10.2026 - 06:30

«Es ist schwer zu sagen, ob wir Fortschritte gemacht haben. Es war wärmer im FP2 als im FP1, und wir hatten vielleicht ein anderes Programm als die Gegner. Wir haben nun für Samstag viel zu betrachten und auszuprobieren, und es gibt noch einige Dinge, die wir besser verstehen müssen.»