Max Verstappen nach Singapur-Sieg: Welche Pokale fehlen in seiner Sammlung?
Im zehnten Anlauf hat Max Verstappen den Grossen Preis von Singapur gewonnen. Wir sind der Frage nachgegangen, welche Grand Prix-Strecken in seiner Siegessammlung noch fehlen. Viele sind es nicht.
Endlich: Max Verstappen konnte nach dem 2026er Nachtrennen von Singapur erstmals einen Grand Prix auf dieser kniffligen Rennstrecke gewinnen. Der 29-jährige Niederländer steht nun bei 73 GP-Erfolgen, die sich wie folgt zusammensetzen.
70 Jahre Formel 1 (Silverstone): 2020
Abu Dhabi: 2020, 2021, 2022, 2023, 2025
Aserbaidschan: 2022, 2025
Australien: 2023
Bahrain: 2023, 2024, 2025 (ausgetragen in Malaysia)
Belgien: 2021, 2022, 2023
Brasilien: 2019
China: 2024
Deutschland: 2019
Emilia-Romagna (Imola): 2021, 2022, 2024, 2025
Frankeich: 2021, 2022
Grossbritannien: 2023
Italien: 2022, 2023, 2025
Japan: 2022, 2023, 2024, 2025
Kanada: 2022, 2023, 2024
Katar: 2023, 2024, 2025
Las Vegas: 2023, 2025
Malaysia: 2017
Mexiko: 2017, 2018, 2021, 2022
Miami: 2022, 2023
Monaco: 2021, 2023
Niederlande: 2021, 2022, 2023
Österreich: 2018, 2019, 2021, 2023
Sao Paulo: 2023, 2024
Saudi-Arabien: 2022, 2023
Spanien: 2016, 2022, 2023
Steiermark: 2021
Ungarn: 2022, 2023
USA: 2021, 2022, 2023, 2025
Wenn wir das mit den Rennen 2026 abgleichen, so hat Max Verstappen tatsächlich jeden Landes-GP mindestens einmal gewonnen.
Bei den befahrenen Strecken schaut es anders aus: Denn der Grosse Preis von Spanien findet seit 2026 nicht mehr in Barcelona, sondern in Madrid statt. Auf dem Madring ist Verstappen noch ohne GP-Sieg.
2027 dann kehrt die Formel 1 nach Portugal und in die Türkei zurück, auch auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Südportugal sowie auf der Rennstrecke Istanbul Park in der Türkei konnte Verstappen noch keinen Grand Prix für sich entscheiden.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand