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Max Verstappen nach Singapur-Sieg: Welche Pokale fehlen in seiner Sammlung?

Im zehnten Anlauf hat Max Verstappen den Grossen Preis von Singapur gewonnen. Wir sind der Frage nachgegangen, welche Grand Prix-Strecken in seiner Siegessammlung noch fehlen. Viele sind es nicht.

Formel 1

Max Verstappen Ende 2023 mit einem Teil seiner Siegerpokale
Max Verstappen Ende 2023 mit einem Teil seiner Siegerpokale
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen Ende 2023 mit einem Teil seiner Siegerpokale
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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Endlich: Max Verstappen konnte nach dem 2026er Nachtrennen von Singapur erstmals einen Grand Prix auf dieser kniffligen Rennstrecke gewinnen. Der 29-jährige Niederländer steht nun bei 73 GP-Erfolgen, die sich wie folgt zusammensetzen.

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  • 70 Jahre Formel 1 (Silverstone): 2020

  • Abu Dhabi: 2020, 2021, 2022, 2023, 2025

  • Aserbaidschan: 2022, 2025

  • Australien: 2023

  • Bahrain: 2023, 2024, 2025 (ausgetragen in Malaysia)

  • Belgien: 2021, 2022, 2023

  • Brasilien: 2019

  • China: 2024

  • Deutschland: 2019

  • Emilia-Romagna (Imola): 2021, 2022, 2024, 2025

  • Frankeich: 2021, 2022

  • Grossbritannien: 2023

  • Italien: 2022, 2023, 2025

  • Japan: 2022, 2023, 2024, 2025

  • Kanada: 2022, 2023, 2024

  • Katar: 2023, 2024, 2025

  • Las Vegas: 2023, 2025

  • Malaysia: 2017

  • Mexiko: 2017, 2018, 2021, 2022

  • Miami: 2022, 2023

  • Monaco: 2021, 2023

  • Niederlande: 2021, 2022, 2023

  • Österreich: 2018, 2019, 2021, 2023

  • Sao Paulo: 2023, 2024

  • Saudi-Arabien: 2022, 2023

  • Spanien: 2016, 2022, 2023

  • Steiermark: 2021

  • Ungarn: 2022, 2023

  • USA: 2021, 2022, 2023, 2025

Wenn wir das mit den Rennen 2026 abgleichen, so hat Max Verstappen tatsächlich jeden Landes-GP mindestens einmal gewonnen.

Im Artikel erwähnt

Bei den befahrenen Strecken schaut es anders aus: Denn der Grosse Preis von Spanien findet seit 2026 nicht mehr in Barcelona, sondern in Madrid statt. Auf dem Madring ist Verstappen noch ohne GP-Sieg.

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2027 dann kehrt die Formel 1 nach Portugal und in die Türkei zurück, auch auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Südportugal sowie auf der Rennstrecke Istanbul Park in der Türkei konnte Verstappen noch keinen Grand Prix für sich entscheiden.

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01

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Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

62

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1:36,201

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Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

62

+7,335

1:35,202

24

03

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Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

62

+24,573

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20

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1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

62

+40,506

1:36,282

13

05

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Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

62

+49,644

1:35,665

10

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Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

62

+53,188

1:36,922

15

07

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

62

+1:21,666

1:37,193

10

08

27

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

62

+1:23,386

1:37,055

6

09

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

62

+1:24,677

1:36,722

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Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

62

+1:30,862

1:35,917

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