Max Verstappen nach Singapur-Sieg: Welche Pokale fehlen in seiner Sammlung?

Endlich: Max Verstappen konnte nach dem 2026er Nachtrennen von Singapur erstmals einen Grand Prix auf dieser kniffligen Rennstrecke gewinnen. Der 29-jährige Niederländer steht nun bei 73 GP-Erfolgen, die sich wie folgt zusammensetzen.

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70 Jahre Formel 1 (Silverstone): 2020

Abu Dhabi: 2020, 2021, 2022, 2023, 2025

Aserbaidschan: 2022, 2025

Australien: 2023

Bahrain: 2023, 2024, 2025 (ausgetragen in Malaysia)

Belgien: 2021, 2022, 2023

Brasilien: 2019

China: 2024

Deutschland: 2019

Emilia-Romagna (Imola): 2021, 2022, 2024, 2025

Frankeich: 2021, 2022

Grossbritannien: 2023

Italien: 2022, 2023, 2025

Japan: 2022, 2023, 2024, 2025

Kanada: 2022, 2023, 2024

Katar: 2023, 2024, 2025

Las Vegas: 2023, 2025

Malaysia: 2017

Mexiko: 2017, 2018, 2021, 2022

Miami: 2022, 2023

Monaco: 2021, 2023

Niederlande: 2021, 2022, 2023

Österreich: 2018, 2019, 2021, 2023

Sao Paulo: 2023, 2024

Saudi-Arabien: 2022, 2023

Spanien: 2016, 2022, 2023

Steiermark: 2021

Ungarn: 2022, 2023

USA: 2021, 2022, 2023, 2025

Wenn wir das mit den Rennen 2026 abgleichen, so hat Max Verstappen tatsächlich jeden Landes-GP mindestens einmal gewonnen.

Bei den befahrenen Strecken schaut es anders aus: Denn der Grosse Preis von Spanien findet seit 2026 nicht mehr in Barcelona, sondern in Madrid statt. Auf dem Madring ist Verstappen noch ohne GP-Sieg.

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2027 dann kehrt die Formel 1 nach Portugal und in die Türkei zurück, auch auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Südportugal sowie auf der Rennstrecke Istanbul Park in der Türkei konnte Verstappen noch keinen Grand Prix für sich entscheiden.