Max Verstappen nach Sprint-Rang 7: «Schlimmer kann es nicht werden»

Wenn die Fans von Max Verstappen gehofft hatten, dass ihr Lieblingsfahrer im ersten Sprint im Rahmen eines Kanada-GP die grosse Aufholjagd beginnt, dann sind sie hart auf den Boden der Tatsachen zurückgekracht – Max ging als Siebter in den Sprint, und er kreuzte auch als Siebter die Ziellinie.

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Der 71-fache GP-Sieger über seinen Sprint: «Wir wussten bereits nach dem Sprint-Qualifying, dass wir das Problem mit einem hüpfenden Wagen haben, und nach dem Qualifying darf man das Auto bekanntlich nicht mehr anfassen.»

«Also will man das Sprintrennen eigentlich nur überstehen und dann hoffen, dass man den Renner für das Qualifying noch verbessern kann. Dieses Mal war es extrem. Das Auto ist auf Unebenheiten sehr schwierig, wirklich unangenehm zu fahren.»

Mit Blick auf das kommende Qualifying meint Max: «Wir werden einige Änderungen vornehmen, denn das Auto ist kaum zu bändigen. Wenn wir das Auto ein bisschen verbessern, können wir unter die besten Fünf vordringen. Schlimmer kann es jedenfalls nicht werden, das ist sicher.»

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