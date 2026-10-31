Max Verstappen nach Strafe aufgehalten, nur P5: «Verdammt nett von Norris»
Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen verlor die Chance auf Bestzeit in Mexiko, er sah sich von Norris aufgehalten, nach viertbester Runde und wegen seiner Strafe wird er von P5 losfahren.
Die Quali zum Traditions-GP von Mexiko war ein echter Knüller, zahlreiche Piloten wirkten zwischendurch als mögliche Anwärter auf die Bestzeit, auch Red Bull Racing-Star Max Verstappen.
Der Niederländer vergab die Chance auf Bestzeit mit einem Fehler im Stadionteil der kniffligen Rennbahn, eine Chance auf Pole hatte der 73-fache GP-Sieger ohnhin nie – denn nach seinem Trainings-Zweikampf mit Liam Lawson bekommt er eine Strafe von einem Rang zurück in der Mexiko-Startaufstellung.
Nach der viertbesten Zeit wird Max also von P5 losfahren müssen, hinter Hamilton, Russell, Leclerc und Antonelli.
Verstappen sah sich im entscheidenden Moment von Lando Norris aufgehalten. Nach einem Verbremser im Stadionteil knurrte der Niederländer am Funk: «Verdammt nett von Norris, wie er sein Auto da platziert.»
Max sah sich vom rechts fahrenden Norris irritiert und ist der Ansicht, dass Lando da ruhig ein wenig mehr Raum hätte lassen können.
«Auf der letzten Runde hatte ich schon in Kurve 12 ein Auto in unmittelbarer Nähe, da verlor ich schon Zeit in den Luftwirbeln. Dann hatte in ins Station hinein einen Fahrer, der auf der rechten Seite blieb, also dort, wo du für die folgende Linkskurve ausholen solltest. Wenn du an jener Stelle für einen Fahrer Platz machen willst, dann tust du das links, nicht rechts.»
«Ich hatte deswegen keine gute Anfahrt für die besagte Linkskurve, zudem verlor ich meinen Referenzpunkt rechts zum Anbremsen. Das ist ohnehin eine ziemlich knifflige Kurve, und auf diese Weise war sie so gut wie unmöglich perfekt zu fahren. Das hat meine Runde gekillt.»
«Was mir aber Freude macht: Wir hatten im Training wirklich grosse Schwierigkeiten, aber wir haben die Abstimmung so in den Griff bekommen, dass wir eine gute Chance auf Pole-Position hatten.»
«Nun fahre ich also von P5 los. Ich hoffe, wir werden einen guten Renn-Speed haben und Ränge gutmachen.»
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