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Formel-1-Star Max Verstappen: «Ich hatte eigentlich nichts zu verlieren»

Max Verstappen schaffte es im jüngsten Formel-1-Kräftemessen aus der letzten Startreihe auf den zweiten Platz. Dass er nicht um den WM-Titel fuhr, machte keinen grossen Unterschied, beteuert er.

Formel 1

Max Verstappen hatte in São Paulo «nichts zu verlieren», wie er betont
Max Verstappen hatte in São Paulo «nichts zu verlieren», wie er betont
Foto: Price / XPB Images
Max Verstappen hatte in São Paulo «nichts zu verlieren», wie er betont
© Price / XPB Images

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Als Max Verstappen im vergangenen Jahr nach Interlagos reiste, wusste der Red Bull Racing-Star, dass er noch eine Chance auf den Fahrer-WM-Titel hat. In diesem Jahr wurde die WM allerdings bereits in Mexiko entschieden. Dort kürte sich Mercedes-Wunderkind Kimi Antonelli zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten.

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War der Druck, der auf den Schultern von Verstappen lastete, geringer? Diese Frage wurde dem Niederländer nach seiner beeindruckenden Aufholjagd auf regennasser Bahn gestellt. Und Verstappen, der 2025 der Jäger war, erklärte: «Es fühlte sich tatsächlich sehr ähnlich wie im vergangenen Jahr an, denn ich hatte damals ja auch eigentlich nichts zu verlieren.»

GP von São Paulo 2026: Kein grosser Unterschied zum Rennen von 2025

«Ich habe einfach alles gegeben und versucht, meinen Rückstand zu verringern», erinnerte sich der 29-Jährige. «Und diesmal war ich gar nicht im Rennen um den Titel. Ich dachte mir: 'Nun, ich muss wieder weit hinten losfahren.' Deshalb war es im Grunde wieder die gleiche Situation, ich hatte nicht wirklich etwas zu verlieren.»

Im Artikel erwähnt

«Natürlich gehst du nicht ins Rennen, ohne dir irgendwelche Gedanken zu machen und einfach wie ein verrückter zu fahren», stellte Verstappen daraufhin klar. «Aber ja, ich hatte nichts zu verlieren und deshalb habe ich einfach versucht, ein gutes Rennwochenende zu haben und so viele Punkte wie möglich zu holen», ergänzte der 74-fache GP-Sieger.

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Lando Norris: Druck ist immer da

Auch Norris stellte klar: «Es spielt keine Rolle, der Druck ändert sich ehrlich gesagt nicht. Jedes Mal, wenn ich den Helm aufsetze, herrscht da ein gewisser Druck. Denn ich muss mich gut anstellen, das Team erwartet das von mir und ich will auch für mich selbst eine gute Leistung zeigen. Es gibt vielleicht mehr Druck, je nach dem, wie die äusseren Umstände sind. Aber jedes Mal, wenn ich auf die Strecke gehe, herrscht da ein Druck, eine gute Leistung zu zeigen und mein Bestes zu geben. Im Auto ändert die WM-Situation gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Es fühlte sich genauso wie im vergangenen Jahr an, vor allem bei diesen Bedingungen, da fühlt man immer sehr viel Druck.»

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