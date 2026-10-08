Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen zu F1 ohne Ex-Teamchef Christian Horner: «Weniger stressig»

Max Verstappen und Christian Horner feierten gemeinsam viele Erfolge, dann musste der Brite gehen. Auf ein mögliches Fahrerlager-Comeback des Ex-Teamchefs reagiert der Niederländer mit klaren Worten.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen vermisst die Horner-Rivalitäten im Fahrerlager nicht
Max Verstappen vermisst die Horner-Rivalitäten im Fahrerlager nicht
Foto: Batchelor / XPB Images
Max Verstappen vermisst die Horner-Rivalitäten im Fahrerlager nicht
© Batchelor / XPB Images

Werbung

TV-Programm

Werbung

Christian Horner und Max Verstappen haben gemeinsam viele Erfolge gefeiert. Der Red Bull Racing-Star eroberte seine vier Fahrer-WM-Titel und 65 seiner 72 GP-Siege mit Christian Horner als Teamchef des Rennstalls aus Milton Keynes. Und der 52-jährige Brite schwang auch das Zepter bei Red Bull Racing, als Sebastian Vettel seine vier Fahrer-WM-Kronen einfuhr. Sechs Mal wurde das Team von Red Bull unter seiner Leitung Konstrukteursweltmeister.

Werbung

Werbung

Nach mehr als 20 Jahren war dann am 9. Juli 2025 Schluss, Horner musste seinen Posten räumen und die Leitung Laurent Mekies überlassen, der bis heute in Milton Keynes die Aufgaben des Teamchefs und Geschäftsführers erfüllt. Verstappen verabschiedete sich mit netten Worten von seinem langjährigen Weggefährten. Er bedankte sich in den sozialen Medien bei Horner und erklärte: «Von meinem ersten GP-Sieg bis zu vier WM-Titelerfolgen – wir haben gemeinsam unglaubliche Erfolge gefeiert. Wir haben denkwürdige Rennsiege erobert und unzählige Rekorde gebrochen.»

Max Verstappen: Keine Lust auf Spannungen zwischen den Teams

Dennoch findet er klare Worte, wenn es um das Fehlen des früheren Teamchefs im Fahrerlager und entsprechende Comeback-Gerüchte geht. In einem Interview mit der «Press Association» erklärte Verstappen zur möglichen Rückkehr von Horner, der sich bekanntermassen Rivalitäten mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff und McLaren-CEO Zak Brown geliefert hatte: «Ganz ehrlich, ich mag es, wenn Leute miteinander auskommen. Es ist nicht schön, wenn es dauernd Spannungen gibt.»

Max Verstappen feierte viele Erfolge mit Christian Horner
Max Verstappen feierte viele Erfolge mit Christian Horner
Foto: Moy / XPB Images
Max Verstappen feierte viele Erfolge mit Christian Horner
© Moy / XPB Images

Werbung

Werbung

«Klar, von Aussen betrachtet finden das die Leute gut, aber ehrlich gesagt ist es besser, wenn man eine freundschaftliche Beziehung zwischen den Teams pflegt», fährt der 29-Jährige fort. «Es ist nicht ganz so pikant, aber mir gefällt es ganz gut, wie es derzeit ist und wie sich alle aktuell verhalten, um es mal so zu sagen. Es ist weniger stressig. Wir alle haben ein stressiges Leben, und wenn man da etwas Stress rausnehmen kann, ist das ganz gut.»

TV-Programm

Horner-Comeback lässt Verstappen kalt

Auch auf das mögliche Horner-Comeback, das immer wieder vorausgesagt wird, reagiert Verstappen verhalten. «Er hat gezeigt, dass er gute Arbeit leisten kann. Natürlich kursieren viele Gerüchte, und ich weiss nicht, wie viel davon wahr ist. Ich möchte auch nicht unhöflich klingen, aber das ist nicht mein Problem oder eine Sorge, die mich quält. Er möchte zurückkommen, und wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt, wird er das sicher tun. Aber ich weiss nicht, wo das sein wird.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

55

1:47:14,808

1:38,220

25

02

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

55

+2,307

1:38,589

18

03

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

55

+4,919

1:38,610

15

04

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

55

+7,258

1:39,336

12

05

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

55

+8,571

1:39,792

10

06

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

55

+9,454

1:39,485

8

07

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

55

+12,753

1:40,254

6

08

14

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

55

+13,372

1:40,353

4

09

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

55

+13,993

1:39,970

2

10

41

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

55

+15,928

1:40,315

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  4. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  5. Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien