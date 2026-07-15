Max Verstappen (Red Bull Racing): In Orange auf die Lieblingsstrecke
Der Circuit Spa-Francorchamps in Belgien ist die Lieblings-Formel-1-Rennstrecke von Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Pilot hat ein besonderes Accessoire für seine Fans mit im Gepäck.
Je nachdem wie man zählen mag, hat Max Verstappen ein, zwei, drei oder sogar vier Heimrennen in der Formel 1: Zandvoort/Niederlande ist eindeutig. Verstappen fährt unter niederländischer Lizenz, seine Fans nennen sich «Orange Army». Spielberg/Österreich ist das Heim-Rennen für sein Team Red Bull Racing – Silverstone/Großbritannien in gewisser Weise auch: Die Fabrik von Red Bull Racing steht im englischen Milton Keynes. Und der anstehende Grand Prix von Belgien ist wiederum ein persönliches Heimrennen für Verstappen: Er wurde in Belgien geboren, seine Mutter ist Belgierin. Entsprechend hat das Rennen in Spa-Francorchamps einen besonderen Platz im Herzen von Verstappen.
Spa ist Verstappens Lieblingsstrecke
Verstappen sagt vor dem Rennwochenende in Belgien: «Das ist meine Lieblingsstrecke im Kalender, und es ist immer schön, dorthin zurückzukehren.» Daher hat er auch etwas Besonderes geplant: «Ich werde wieder den speziellen ‚Orange Lion‘-Helm tragen, der eine Hommage an die Fans ist, die hier unglaublich sind und mich über die Jahre hinweg enorm unterstützt haben.» Ein orangener Löwe für seine Fans überall auf der Welt – und auch die Niederlande sind ja nicht weit.
Verstappens Lieblingsstrecke dürfte sich wegen des neuen Motorenreglements dieses Jahr allerdings etwas anders anfühlen als gewohnt. Der Red Bull Racing-Pilot: «Ich denke, es könnte aufgrund der Einschränkungen beim Energiemanagement auf den Geraden etwas kniffliger werden, aber wir haben hier in der Vergangenheit immer gut abgeschnitten, also weiß man nie, was passieren wird.» Die Motorleistung kann in Spa den Unterschied machen – in dem Bereich ist Red Bull Racing stark. Allerdings müssen die Fahrer auf der Highspeed-Piste wohl viel die Batterie laden.
Im vergangenen Rennen in Silverstone lief es für Verstappen nicht gut. Er verunfallte kurz vor Ende des Rennens in der Stowe-Kurve, holte entsprechend keine Punkte. Verstappen: «Es tat gut, eine kleine Pause einzulegen, und obwohl Silverstone ein hartes Wochenende war, war ich letzte Woche wieder mit dem Team im Werk am Simulator.»
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