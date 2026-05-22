Max Verstappen out, Oscar Piastri in? Der Australier über das irre Gerücht

Haben wir denn schon Sommerloch? In England spriesste wie eine Frühlingsblume das Gerücht, wonach Max Verstappen bei McLaren landen werde und Oscar Piastri dafür zu Red Bull Racing ziehe.

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Je nach Quelle wurde da in die Welt gesetzt, das Management von Max Verstappen suche nach Mittel und Wegen, für den Niederländer ein konkurrenzfähigeres Auto zu beschaffen. Und wo doch Piastri-Manager Mark Webber noch immer exzellente Kontakte zu seinem früheren Arbeitgeber Red Bull hege, fahre Piastri folgerichtig dann für RBR.

Max Verstappen ist im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve nicht explizit auf das Piastri-Gerücht angesprochen worden, hat sich aber über seine Zukunft glasklar geäussert: «Ich habe immer gesagt – meine Kritik an der neuen Formel 1 basiert nicht darauf, ob ich ein Siegerauto habe oder nicht; sie basiert darauf, dass ich die Formel 1 als ein gesundes Produkt sehen will. Und ich glaube, wir Fahrer werden an einer solchen Formel 1 mehr Freude haben.»

«Die Formel 1 wird eine bessere Formel 1 sein, und dann bin ich auch glücklicher. Und wenn ich Freude an der Formel 1 habe, ist auch die Chance grösser, dass ich noch lange hier bin. Ich fühle mich wohl im Team, ich sehe die Fortschritte, die wir machen, das ist aufregend zu erleben.»

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«Ich wollte ja sowie immer weitermachen in der Formel 1, ich war nur der Ansicht, der Sport bewege sich in die falsche Richtung. Ich wollte, dass Änderungen kommen, und das ist nun wohl so, dann sind wir hoffentlich bald wieder zurück zum Normalzustand des Sports. Klar ist das alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber diese Änderung muss kommen.»

Und Oscar Piastri? Der neunfache GP-Sieger sagt zu den Räuberpistolen über seinen angeblichen Sensations-Transfer: «Also für mich war das neu. Ich finde das ja sehr schmeichelhaft, aber es haben null Gespräche in diese Richtung stattgefunden, und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.»

«Aber es ist schön, dass meine Arbeit als Rennfahrer offenbar wertgeschätzt wird. Doch damit das klar ist – ich bin sehr glücklich hier bei McLaren. Ich habe alles Vertrauen in diesen Rennstall, dass wir wieder Rennen gewinnen werden und ein Wörtchen mitreden bei der Titelvergabe.»