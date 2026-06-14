Max Verstappen P5, Isack Hadjar P6, Teamchef Mekies: «Ein Augen-Öffner»

Die Gesichter bei Red Bull Racing sagten alles: In der spannenden Qualifikation zum Grossen Preis von Barcelona-Catalunya wäre mehr möglich gewesen.

Werbung

Werbung

Die sechsfachen Konstrukteurs-Weltmeister werden auf den Startplätzen 5 (Max Verstappen) und 6 (Isack Hadjar) in den Grand Prix gehen, und Teamchef Laurent Mekies knurrt: «Als Team geben wir uns nie mit einem fünften oder sechsten Platz zufrieden. Aber wir hatten hier für Barcelona einen Augen-Öffner erwartet, aufgrund der Streckencharakteristik mit den langen Geraden und den schnellen Kurven. Wir wissen, dass wir auf dieser Art von Strecke etwas schwächer sind, vor allem im Vergleich zu Monte Carlo und auch Montreal.»

Der 49-jährige Franzose weiter: «Während der drei freien Trainingssitzungen haben wir hart daran gearbeitet, um die Leistungsfähigkeit des Autos zu optimieren. Tatsächlich ist der Abstand zur Pole-Position von 0,342 Sekunden der geringste, den wir bisher in dieser Saison auf dieser Art von Strecke gesehen haben.»

«Dennoch ist uns klar – wir haben unsere Einschränkungen in den besagten Bereichen noch nicht behoben. Erfreulich für mich ist aber, dass sich die ganze Arbeit aller Mitarbeiter auszuzahle beginnt.»

Werbung

Werbung

Wie sieht Laurent Mekies den kommenden Barcelona-GP? «Ich glaube, der entscheidende Faktor im Rennen wird die Hitze sein, die mehrere Boxenstopps erzwingen wird. Das wird meiner Ansicht nach dazu führen, dass viele Autos um Podestplätze kämpfen werden, und wir werden uns nach Kräften bemühen, bei diesem Mehrkampf mitzumischen.»