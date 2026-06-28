Max Verstappen: «Platz 2 ist sehr positiv» – Aber hat Team Sieg verschenkt?

Max Verstappen hat seinen fünften Sieg beim Grossen Preis von Österreich um lediglich 1,6 Sekunden verpasst. Der Niederländer flitzte beim spannenden WM-Lauf auf dem Red Bull Ring auf Rang 2 über die Ziellinie, es reichte nicht ganz gegen George Russell.

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Nach dem 129. Podestplatz seiner GP-Karriere sagt der Red Bull Racing-Star: «Das war ein gutes Rennen für uns. Die ersten paar Runden haben extrem Spass gemacht, danach habe ich versucht, den Reifen so gut Sorge zu tragen wie möglich.»

«In der ersten Hälfte des Rennens haben wir es geschafft, den Wagen in ein prima Betriebsfenster zu bringen, dann aber schlichen sich ein paar kleine Probleme ein. Das hat mich daran gehindert, den hohen Rhythmus aus dem ersten Teil fortzusetzen. Da stimmte etwas mit der Hinterachse nicht, auf einmal war die gute Fahrzeugbalance nicht mehr da. Das werden wir uns in Ruhe anschauen müssen. Ich konnte nicht mehr alles aus dem Wagen holen.»

«Dennoch dürfen wir mit diesem Rennen sehr zufrieden sein. Ich meine, wir sind vom fünften Startplatz kommend auf Platz 2 ins Ziel gekommen, ganz knapp hinter dem Sieger, das ist für uns extrem positiv. Damit bin ich wirklich zufrieden. Das Team hatte extrem hart gearbeitet, um die ganzen Verbesserungen ans Auto zu bringen, das hat sich bezahlt gemacht. Ich habe mehr Grip und bin in den Kurven schneller.»

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Im mittleren Teil wartete Red Bull Racing vielleicht ein wenig zu lange mit dem letzten Reifenwechsel, in dieser Phase büsste Max gegen Russell gute zehn Sekunden ein. Vielleicht hat RBR da zu lange gewartet. «Aber im Nachhinein sind bekanntlich alle die Superschlauen», meint Max. «Ich bin vielleicht zu lange draussen geblieben. Aber nochmals – wenn du zurückblickst, dann ist so etwas leicht zu sagen. Ich bin vor allem happy, dass ich da vorne mitmischte.»

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Fakt ist: Die jüngsten Verbesserungen schlagen ein, Verstappen konnte einen Mercedes erheblich unter Druck setzen und den WM-Leader schlagen, das macht Laune für die kommenden Rennen.

Nach dem Unfall vom Samstag hatte der Niederländer sichtlich Schmerzen. Wie ging das im Rennen? Max: «Ich hatte mir beim Aufprall die Knie angeschlagen. Aber im Rennen habe ich nicht mehr daran gedacht.»