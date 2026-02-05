Weiter zum Inhalt
Max Verstappen/Red Bull-Ford: Regeln 2026 auf den Leib geschneidert?

Die meisten Fahrer geben über die Rennwagen der Generation 2026 zu: Es ist mental aufwändig, mit den ganzen neuen Werkzeugen ideal umzugehen. Ex-GP-Fahrer Riccardo Patrese glaubt: Vorteil Verstappen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen
© Red Bull Content Pool

Verstellbare Aerodynamik vorne und hinten, mehr elektrische Energie zum Verteidigen und Angreifen, Überholknopf für volle Leistung – die neue Formel 1 erfordert von den Fahrern viel Hirnschmalz.

Und hier sieht der langjährige Formel-1-Fahrer Riccardo Patrese einen Vorteil für Piloten, die mit etwas mehr Mentalkapazität an der Arbeit sind, Fahrer wie Max Verstappen.

Patrese: «Verstappen passt sich den Regeln am besten an»

Der 71-jährige Italiener Patrese (256 Grands Prix, 6 Siege, WM-Zweiter 1992 hinter seinem Williams-Teamgefährten Nigel Mansell) sagt beim Portal BetVictor Online Casino: «Ich sage, Max Verstappen ist am besten geeignet, sich den neuen Regeln anzupassen. Er fühlt sich in diesem Umfeld zu Hause. Er hockt ständig im Simulator, er arbeitet sehr gut mit all den Knöpfen! Er ist aber nicht der Einzige. Die gesamte neue Fahrergeneration weiss, wie das geht. Das Team muss ihnen dann sagen, wie sie diese Knöpfe nutzen sollen, denn ich denke.»

«Soweit ich das sehe, wird es viele Veränderungen geben. Wenn wir dachten, Formel 1 sei für Normalsterbliche schon kompliziert zu verstehen – jetzt ist es doppelt so kompliziert! Das gefällt mir gar nicht, weil es für einen normalen Menschen manchmal unmöglich ist zu verstehen, was vor sich geht. Und nun wird alles noch komplexer.»

Riccardo Patrese
Riccardo Patrese
Foto: Red Bull Content Pool
Riccardo Patrese
© Red Bull Content Pool

«Ginge es nur um die mentale Seite und die Fahrgenialität, dann wäre Max wohl derjenige sein, der Champion wird. Verstappen ist auch komplett entspannt. Er ist der einzige Fahrer, bei dem du das Gefühl hast, sein Leben hänge nicht von der Formel 1 ab. Nicht dass wir uns hier falsch verstehen: Er fährt gerne Formel-1-Autos. Aber er hat keine Angst davor, sich von der Königsklasse zu entfernen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er allzu sehr darunter leiden würde, wenn seine GP-Karriere zu Ende ist.»

«Verstappen fährt anderswo – altmodisch und erfrischend»

«Für ihn bedeutet Motorsport nicht nur Formel 1. Er findet auch in anderen Bereichen des Motorsports Erfüllung. Das ist ein wenig altmodisch und gleichzeitig erfrischend. Es geht um die Schönheit des Fahrens.»

«Für ihn ist die Formel 1 nicht alles, wie es in der Vergangenheit für viele von uns Piloten der Fall war. Heutzutage denken fast alle Formel-1-Fahrer nur noch an die Top-Kategorie, weil sie ohnehin 24 Rennen bestreiten und viel reisen müssen. Daher ist es auch schwieriger, nach anderen Aktivitäten im Motorsport Ausschau zu halten. Aber Max hat gezeigt, wie das geht, er fuhr auf dem Nürburgring, nicht eben, was wir von einem Formel-1-Weltmeister erwarten würden. Das zeigt, dass er gerne andere Herausforderungen sucht.»

