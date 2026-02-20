Weiter zum Inhalt
Max Verstappen (Red Bull Racing-Ford/3.): Das sagt er nach dem Bahrain-Test

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen hat den Bahrain-Test als Drittschnellster abgeschlossen. Wie der 28-jährige Niederländer die Saisonvorbereitung von Red Bull Racing-Ford einschätzt.

Formel 1

Foto: XPB
Max Verstappen im Red Bull Racing-Ford
© XPB

Im Artikel erwähnt

Vor dem Beginn der Formel-1-WM 2026 ergibt sich das gleiche Bild wie zum Schluss der Formel-1-WM 2025: Fahrer der vier Top-Teams geben den Ton an.

Nach dem letzten Bahrain-Testtag lautete die Reihenfolge Charles Leclerc (Ferrari) vor Weltmeister Lando Norris (McLaren), dann Max Verstappen (Red Bull Racing-Ford) und George Russell (Mercedes). Wir nehmen gerne Wetten an – so wird das Anfang März in Australien nicht aussehen.

Spritmenge an Bord? Unbekannt. Einstellung der Antriebs-Einheiten? Nicht in der schärfsten Version. Jüngster Stand in Sachen Aerodynamik? Werden wir erst im Albert-Park von Melbourne zu sehen bekommen.

Im Artikel erwähnt

Klar guckt sich auch Max Verstappen an, was die Konkurrenz so treibt, aber der Niederländer ist lange genug in der Branche, um zu wissen: In dieser Phase sollten man sich am besten auf die eigene Arbeit konzentrieren.

Max Verstappen: «Wir müssen am Ball bleiben»

Der 71-fache GP-Sieger fasst den Test von Red Bull Racing-Ford so zusammen: «Ich finde, wir hatten uns so gut wie möglich auf Bahrain vorbereitet, und das Team hat grossartige Arbeit geleistet, um dorthin zu gelangen, wo wir jetzt stehen.»

«Was meine Einsätze im Auto betrifft, haben wir im Grunde das gesamte Programm abspulen können, das wir uns vorgenommen hatten, was sehr gut ist, da wir nun jede Menge Daten zum Durchgehen und Analysieren haben.»

«Es ist offensichtlich, dass noch einige Arbeit vor uns liegt, um schneller zu werden – das werden wir jetzt anpacken. Mal sehen, was wir in Melbourne erreichen: Es wird grossartig sein, wieder Rennen zu fahren, aber wir müssen am Ball bleiben.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

132

1:31,992

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

47

+0,879

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

65

+1,117

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

82

+1,205

05

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

118

+1,429

06

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

88

+1,495

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

71

+1,763

08

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

49

+1,924

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

165

+2,157

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

141

+2,350

