Max Verstappen (Red Bull Racing-Ford/3.): Das sagt er nach dem Bahrain-Test

Vor dem Beginn der Formel-1-WM 2026 ergibt sich das gleiche Bild wie zum Schluss der Formel-1-WM 2025: Fahrer der vier Top-Teams geben den Ton an.

Nach dem letzten Bahrain-Testtag lautete die Reihenfolge Charles Leclerc (Ferrari) vor Weltmeister Lando Norris (McLaren), dann Max Verstappen (Red Bull Racing-Ford) und George Russell (Mercedes). Wir nehmen gerne Wetten an – so wird das Anfang März in Australien nicht aussehen.

Spritmenge an Bord? Unbekannt. Einstellung der Antriebs-Einheiten? Nicht in der schärfsten Version. Jüngster Stand in Sachen Aerodynamik? Werden wir erst im Albert-Park von Melbourne zu sehen bekommen.

Klar guckt sich auch Max Verstappen an, was die Konkurrenz so treibt, aber der Niederländer ist lange genug in der Branche, um zu wissen: In dieser Phase sollten man sich am besten auf die eigene Arbeit konzentrieren.

Max Verstappen: «Wir müssen am Ball bleiben»

Der 71-fache GP-Sieger fasst den Test von Red Bull Racing-Ford so zusammen: «Ich finde, wir hatten uns so gut wie möglich auf Bahrain vorbereitet, und das Team hat grossartige Arbeit geleistet, um dorthin zu gelangen, wo wir jetzt stehen.»

«Was meine Einsätze im Auto betrifft, haben wir im Grunde das gesamte Programm abspulen können, das wir uns vorgenommen hatten, was sehr gut ist, da wir nun jede Menge Daten zum Durchgehen und Analysieren haben.»