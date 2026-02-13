Max Verstappen (Red Bull Racing-Ford/5.): «Viele Ideen für nächste Woche»

Viel Zeit bleibt den Formel-1-Rennställe nicht mehr zur Vorbereitung auf den ersten WM-Lauf in Australien: Von 18.–20. Februar folgt der zweite Bahrain-Test, also eineinhalb Tage nur für jeden Stammfahrer, das war’s dann vor dem Saisonauftakt in Melbourne.

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen blickt auf den ersten Bahrain-Test so zurück: «Am ersten Tag konnte ich massiv Runden fahren, das war fabelhaft. Das hat uns die Chance gegeben, in Sachen Chassis und Antriebseinheit eine Menge zu lernen.»

«Am 13. Februar ging es dann darum, dieses Wissen zu vertiefen.» Max sind Zeiten und Platzierungen herzlich schnuppe. «Darum geht es derzeit nicht. Wir haben viel dazu gelernt, das zählt.»

«Es gibt so viel zu lernen und zu optimieren»

«Wir sind also auf unserem Weg weitergegangen, aber wir haben auch versucht, bei der Abstimmung noch etwas mehr aus dem Auto herauszuholen. So wollen wir herausfinden, was wir mit dem Fahrzeug bei unterschiedlichen Bedingungen anstellen müssen, denn alles ist ja neu. Die Reifen sind ebenfalls anders als in den Jahren zuvor, also gibt es noch Vieles zu lernen und zu optimieren.»

