Max Verstappen (Red Bull Racing-Ford/5.): «Viele Ideen für nächste Woche»

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen hat den dritten Bahrain-Testtag auf P5 abgeschlossen. Aber darum geht es dem Niederländer nicht: «Wir haben heute viel gelernt, das zählt.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

Viel Zeit bleibt den Formel-1-Rennställe nicht mehr zur Vorbereitung auf den ersten WM-Lauf in Australien: Von 18.–20. Februar folgt der zweite Bahrain-Test, also eineinhalb Tage nur für jeden Stammfahrer, das war’s dann vor dem Saisonauftakt in Melbourne.

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen blickt auf den ersten Bahrain-Test so zurück: «Am ersten Tag konnte ich massiv Runden fahren, das war fabelhaft. Das hat uns die Chance gegeben, in Sachen Chassis und Antriebseinheit eine Menge zu lernen.»

«Am 13. Februar ging es dann darum, dieses Wissen zu vertiefen.» Max sind Zeiten und Platzierungen herzlich schnuppe. «Darum geht es derzeit nicht. Wir haben viel dazu gelernt, das zählt.»

«Es gibt so viel zu lernen und zu optimieren»

«Wir sind also auf unserem Weg weitergegangen, aber wir haben auch versucht, bei der Abstimmung noch etwas mehr aus dem Auto herauszuholen. So wollen wir herausfinden, was wir mit dem Fahrzeug bei unterschiedlichen Bedingungen anstellen müssen, denn alles ist ja neu. Die Reifen sind ebenfalls anders als in den Jahren zuvor, also gibt es noch Vieles zu lernen und zu optimieren.»

«Am Freitagmorgen haben wir viel darüber gelernt, was funktioniert und was eben nicht. Das erzeugt Ideen, woran das Team am Nachmittag mit Isack arbeiten konnte, aber auch für nächste Woche, wenn ich dann wieder am Lenkrad sitze.»

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

61

1:33,669

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

78

+0,249

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

150

+0,540

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

161

+0,880

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

61

+1,672

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

59

+1,941

07

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

75

+2,084

08

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

144

+2,137

09

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

70

+2,303

10

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

58

+2,622

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

